കൊച്ചി: കേരളത്തില് എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുന്ഗണന നല്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശിച്ചു. കേരളത്തിന് മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സൂചകങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കാമെങ്കിലും, സംസ്ഥാനത്തെ ജനസാന്ദ്രത കണക്കിലെടുത്ത്, ദരിദ്രരുടെ ആരോഗ്യ ആവശ്യങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആവശ്യമാണെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൗമെന് സെന്നും ജസ്റ്റിസ് ശ്യാം കുമാറും അടങ്ങിയ ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആസ്റ്റര് മെഡിസിറ്റി പോലുള്ള സ്വകാര്യ മെഡിക്കല് സൗകര്യങ്ങളുടെ സേവനം എല്ലാവര്ക്കും താങ്ങാനാവില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കേരളത്തില് എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇതുവരെ തത്വത്തില് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി സോളിസിറ്റര് ജനറല് ബോധിപ്പിച്ചു.
കേരളത്തില് എയിംസ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നിര്ദ്ദേശം തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും, ദുര്ബലമായ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കാണ് എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് മുന്ഗണന നല്കുന്നതെന്നും ഡെപ്യൂട്ടി സോളിസിറ്റര് ജനറല് പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാസ്ഥ്യ സുരക്ഷാ യോജന പ്രകാരം കേരളത്തില് എയിംസ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള രണ്ട് ഹര്ജികളിലാണ് ഉത്തരവ്.