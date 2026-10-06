ന്യൂദൽഹി: ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ പുതിയ മേധാവിയായി എസ് ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ് എയർ മാർഷൽ അശുതോഷ് ദീക്ഷിതിനെ നിയമിച്ചു. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകി. 2026 ഒക്ടോബർ 31 മുതൽ അദ്ദേഹം എയർ ചീഫ് മാർഷൽ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. നിലവിലെ എയർ ചീഫ് മാർഷൽ അമർ പ്രീത് സിങ്ങിന് പകരക്കാരനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നിയമിതനാകുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ അടുത്ത മേധാവിയായി എയർ മാർഷൽ അശുതോഷ് ദീക്ഷിതിനെ നിയമിക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രപതി അംഗീകാരം നൽകിയതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ കത്തിൽ പറയുന്നു. ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് പ്രകാരം അശുതോഷ് ദീക്ഷിതിന്റെ കാലാവധി 2028 ഡിസംബർ 31 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. അതായത് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷവും രണ്ട് മാസവും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയെ നയിക്കും.
യുദ്ധവിമാന പൈലറ്റായി ദീർഘകാല പരിചയം
എയർ മാർഷൽ അശുതോഷ് ദീക്ഷിത് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന യുദ്ധവിമാന പൈലറ്റാണ്. പ്രവർത്തന, കമാൻഡ് റോളുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിപുലമായ അനുഭവമുണ്ട്. പരം വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ, അതി വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ, വീർ മെഡൽ, വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3500 മണിക്കൂറിലധികം പറക്കൽ പരിചയം
പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട തന്റെ കരിയറിൽ അശുതോഷ് ദീക്ഷിത് 3,500-ലധികം പറക്കൽ മണിക്കൂറുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രധാന പ്രവർത്തനപരവും തന്ത്രപരവുമായ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത്, HPT-32, AN-32, AVRO, കിരൺ, ജാഗ്വാർ, IL-78, ഹോക്ക്, തേജസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ വഹിച്ച പങ്ക്
1999-ൽ പാകിസ്ഥാനെതിരായ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിലും പുതിയ വ്യോമസേനാ മേധാവി നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. 9-ാം സ്ക്വാഡ്രണിന്റെ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അദ്ദേഹം ശത്രു ബങ്കറുകളിലേക്ക് യുദ്ധവിമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃത്യതയുള്ള ബോംബുകൾ എത്തിച്ചു. കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ വ്യോമസേന ഓപ്പറേഷൻ സഫേദ് സാഗറും ഓപ്പറേഷൻ രക്ഷക്കും നടത്തി.
എയർ മാർഷൽ അശുതോഷ് ദീക്ഷിത് 1986 ൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ ഫൈറ്റർ വിഭാഗത്തിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു. നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനം നേടിയ അദ്ദേഹം ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് സർവീസ് കോളേജ്, നാഷണൽ ഡിഫൻസ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്.