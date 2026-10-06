ആലപ്പുഴ: വാഹനാപകടത്തില് പരിക്കേറ്റയാളെ സഹായിക്കാനെന്ന വ്യാജേന കൂടെകൂടി സ്വര്ണമാല കവര്ന്ന പ്രതി പിടിയില്. പുന്നപ്ര തെക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഒമ്പതാം വാര്ഡില് ചൂളപ്പറമ്പ് വീട്ടില് അഷ്കര്(34) നെ ആണ് പിടികൂടിയത്.
ഈ മാസം നാലിന് രാത്രി ഒന്പതരയോടെ വണ്ടാനം മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രി പരിസരത്തായിരുന്നു അപകടം. പരിക്കേറ്റ ആളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ഓട്ടോയില് കയറിയ പ്രതി ആശുപത്രിയില് എത്തിയ ഉടന് ഇയാളുടെ കഴുത്തില്ക്കിടന്ന മാല പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് ഓടുകയായിരുന്നു.
അമ്പലപ്പുഴ സ്റ്റേഷനില് ലഭിച്ച പരാതിയില് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. കുറവന്തോട് ജംഗ്ഷനില്വച്ച് ആയിരുന്നു പ്രതിയെ പൊലിസ് പിടികൂടിയത്.