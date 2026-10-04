മുംബൈ : എസ്ഐആറിനും മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (സിഇസി) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനുമെതിരെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതിനിടയിൽ അക്രമം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിവസമായ ഇന്നലെ പ്രതിഷേധക്കാർ അതിക്രമങ്ങൾ അഴിച്ച് വിട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ച മുംബൈയിലെ ദാദറിലെ ശിവാജി പാർക്കിൽ നടന്ന കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) പ്രതിഷേധത്തിനെതിരെ മുംബൈ പോലീസ് കനത്ത നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അനുമതിയില്ലാതെ പ്രതിഷേധിച്ചതിന് 500 പേർക്കെതിരെ മുംബൈ പോലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ബിഎൻഎസിന്റെ 189(2), 223, മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസ് ആക്ടിലെ 37(1), 37(3), 135 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
പോലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഒക്ടോബർ 2 ന് ശിവാജി പാർക്കിൽ ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്താൻ സിജെപിയുടെ ദേശീയ സംഘടനാ മേധാവി അജിങ്ക്യ ഷിൻഡെയും മുംബൈ കോർഡിനേറ്റർ പ്രണവ് അഹിരെയും അനുമതി തേടിയെങ്കിലും പോലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചു. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനുശേഷം അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുവഴിയിൽ റാലി നടത്തിയതായും മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചതായും പോലീസ് പറയുന്നു.
അനുമതിയില്ലാതെ ഉച്ചഭാഷിണികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പോലീസ് ഇപ്പോൾ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.