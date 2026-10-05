ന്യൂദൽഹി : കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) വക്താവ് അശുതോഷ് രങ്ക വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഈ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വാർത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സംബന്ധിച്ചാണ്, അതിന്റെ തലവൻ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ വ്യാജ വാർത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി എന്നാൽ പിഐബി ഫാക്റ്റ് ചെക്ക് ഈ നുണയെ പൊളിച്ചെഴുതി.
2026 സെപ്റ്റംബർ 26-ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഗണ്യമായ ചർച്ച സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അശുതോഷ് റാങ്കയുടെ X-ലെ ഒരു പോസ്റ്റിന് ശേഷം, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പിന്നീട് സെപ്റ്റംബർ 26-ലെ പത്രക്കുറിപ്പ് നീക്കം ചെയ്തുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. പിഐബി ഫാക്റ്റ് ചെക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ അവകാശവാദം വ്യക്തമാക്കി. സെപ്റ്റംബർ 26-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പത്രക്കുറിപ്പ് ഇപ്പോഴും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണെന്നും അതായത് അത് നീക്കം ചെയ്തുവെന്ന അവകാശവാദം ശരിയല്ലെന്നും പിഐബി ഫാക്റ്റ് ചെക്ക് പ്രസ്താവിച്ചു. അതിന്റെ പ്രതികരണത്തോടൊപ്പം, ആളുകൾക്ക് വിവരങ്ങൾ സ്വയം അവലോകനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പോസ്റ്റും അവർ പങ്കിട്ടു.
എന്താണ് കാര്യം?
വാസ്തവത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഒരു പോസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ 26-ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പ് പിന്നീട് ഇല്ലാതാക്കിയോ എന്ന ചോദ്യം ഉയർത്തി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്ഐആർ) പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിലും ഇതിനകം തന്നെ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നതിനാലാണ് ഈ വിഷയം വെളിച്ചത്തുവന്നത്. അത്തരമൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക പത്രക്കുറിപ്പ് നീക്കം ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ പ്രചരിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും പിഐബി ഫാക്റ്റ് ചെക്ക് ഈ അവകാശവാദത്തെ പൊളിച്ചെഴുതി.
സെപ്റ്റംബർ 26-ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരു യോഗം ചേർന്നു, അവിടെ എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിലും പരിശോധിക്കുന്നതിലും വോട്ടർമാർ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ യോഗത്തിനുശേഷം പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചു. ആവശ്യമുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്കുകൾ, പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകൾ തുടങ്ങിയ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരാമർശിച്ചു. ഈ പത്രക്കുറിപ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗികമായി പുറപ്പെടുവിച്ചു.
പത്രക്കുറിപ്പ് നീക്കം ചെയ്തുവെന്ന അവകാശവാദത്തെത്തുടർന്ന് പ്രസക്തമായ പത്രക്കുറിപ്പ് പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് പിഐബി ഫാക്റ്റ് ചെക്ക് വ്യക്തമാക്കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടായ എക്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പോസ്റ്റും പങ്കിട്ടു. ലഭ്യമായ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സെപ്റ്റംബർ 26 ലെ പത്രക്കുറിപ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന വാദം കൃത്യമല്ല എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.