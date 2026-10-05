തിരുവനന്തപുരം: ഈ വർഷത്തെ സുകുമാർ പുരസ്കാരം നടൻ മണിയൻപിള്ള രാജുവിനും സംസ്കാര സാഹിതിയുടെ നാടക പുരസ്കാരം പ്രമുഖ നാടക പ്രവർത്തകൻ കണ്ണൂർ വാസൂട്ടിക്കും നൽകും. കലാ-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ. പ്രശസ്ത ഹാസ്യസാഹിത്യകാരൻ സുകുമാറിന്റെ സ്മരണാർഥം സംസ്കാര സാഹിതി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സാംസ്കാരികോത്സവ-നാടകോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സുകുമാർ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഒക്ടോബർ 13ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് വിജെടി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. റവന്യൂ മന്ത്രി എ. പി. അനിൽകുമാർ പുരസ്കാരം മണിയൻപിള്ള രാജുവിന് സമ്മാനിക്കും.
സംസ്കാര സാഹിതിയുടെ നാടക പുരസ്കാരം കണ്ണൂർ വാസൂട്ടിക്ക് ഒക്ടോബർ 11ന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ആരോഗ്യ-ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ സമ്മാനിക്കും