കാബൂൾ: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിനെതിരെ താലിബാൻ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പുരോഗമിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഒരു താലിബാൻ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാന്റെ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ ചൈനയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വഖാൻ മേഖലയിലേക്കുള്ള സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമാക്രമണം നടത്തുന്നു
പാകിസ്ഥാനെതിരെ താലിബാന്റെ ശക്തമായ പ്രതികരണമായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. സമീപ മാസങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിരവധി വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ തീവ്രവാദികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടതായി പാകിസ്ഥാൻ അവകാശപ്പെടുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, സാധാരണക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി താലിബാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്ഥാന്റെ ആക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ്.
പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ബദക്ഷാനിലെ വഖാൻ മേഖല സന്ദർശിച്ച താലിബാൻ ഗ്രാമ പുനരധിവാസ വികസന മന്ത്രി മുല്ല അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് മൻസൂർ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമാബാദിന് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാൻ അടുത്തിടെ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളെ പരാമർശിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ പരാമർശം നടത്തിയത്. തന്റെ സംഘടന പാകിസ്ഥാനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്നും താലിബാൻ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പാകിസ്ഥാൻ-താലിബാൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നു
പാകിസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന വ്യോമാക്രമണങ്ങളും അതിർത്തിയിലെ തുടർച്ചയായ സംഘർഷങ്ങളും കാരണം പാകിസ്ഥാനും താലിബാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഫ്ഗാൻ മണ്ണിനെ ഭീകരർക്ക് സുരക്ഷിത താവളമായി താലിബാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ആരോപിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ പരാജയങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാൻ തങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താലിബാൻ ഈ ആരോപണങ്ങൾ വ്യക്തമായി നിഷേധിച്ചു.