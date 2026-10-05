നൈജർ : കോംഗോയിൽ നദിയിൽ ബോട്ടുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് 30 പേരെങ്കിലും മരിച്ചതായും ഡസൻ കണക്കിന് പേരെ കാണാതായതായും കോംഗോയിലെ പ്രാദേശിക അധികൃതർ തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചു. ഇക്വറ്റൂർ പ്രവിശ്യയിലെ എൻഗോംബെ-ലുക്കോലേല പ്രദേശത്തിന് സമീപം ഞായറാഴ്ച രണ്ട് മോട്ടോർ ഘടിപ്പിച്ച തടി ബോട്ടുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് സംഭവം.
ഒരു ബോട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ ഉബാംഗിയിൽ നിന്ന് കോംഗോയുടെ തലസ്ഥാനമായ കിൻഷാസയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. അതേസമയം മറ്റേ ബോട്ട് കിൻഷാസയിൽ നിന്ന് ലുക്കോലേലയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. കൂട്ടിയിടിയിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല, എന്നാൽ കൂടുതൽ ഇരകളെയും അതിജീവിച്ചവരെയും കണ്ടെത്താൻ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഒരു ബോട്ടിൽ പാം ഓയിലും യാത്രക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേസമയം മറ്റേ ബോട്ടിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ല. കൂട്ടിയിടിയുടെ ഫലമായി എണ്ണ നദിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി, ഇത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ സങ്കീർണ്ണമാക്കി. അവർക്ക് നീന്താൻ അറിയാമായിരുന്നിട്ടും, ഇത്രയും വലിയ അളവിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എണ്ണയുടെ സാന്നിധ്യം ആ ദൗത്യം അസാധ്യമാക്കിയതായി ഒരു ദൃക്സാക്ഷി പറഞ്ഞതായി റേഡിയോ ഒകാപി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.