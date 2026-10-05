ന്യൂദൽഹി: അന്തർ സംസ്ഥാന മയക്കുമരുന്ന് നിർമ്മാണ-വിതരണക്കൂട്ടത്തെ ദൽഹി പോലീസ് പിടികൂടി. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ 50 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 7 കിലോയിലധികം ഹെറോയിൻ പിടിച്ചെടുത്ത പോലീസ്, നാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ബേഗംപൂർ മേഖലയിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് നടക്കുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി നോർത്തേൺ റേഞ്ച് ജോയിന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണർ (ഖീശി േഇജ) വിജയ് സിംഗ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തിനിടെ, ലഖ്നൗവിൽ മയക്കുമരുന്ന് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഈ സംഘം അനധികൃത കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്നതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തി.
എസ്യുവി തടഞ്ഞുനിർത്തി, ഹെറോയിൻ പിടിച്ചെടുത്തു
സെപ്തംബർ 16ന് ബേഗംപൂർ മേഖലയിലെ സെക്ടർ 32ൽ വെച്ച് പോലീസ് ഒരു എസ്യുവി തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും 300 ഗ്രാം ഹെറോയിനും 3 ലക്ഷം രൂപയും പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരിയാന സ്വദേശിയായ ലക്ഷ്മൺ ഹൂഡ (58) എന്നയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും എൻഡിപിഎസ് നിയമത്തിലെ 21, 25, 29 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
തുടർ അന്വേഷണത്തിൽ, ഹൂഡയ്ക്ക് മയക്കുമരുന്ന് വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന അനിൽ എന്ന ‘ഭോല’യെ (51) പോലീസ് കണ്ടെത്തി. ദൽഹിയിലെ രഘുബീർ നഗർ സ്വദേശിയായ ഇയാളെ സെപ്തംബർ 17ന് ഹരിയാനയിലെ സോനിപത്തിൽ നിന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാളിൽ നിന്ന് 501 ഗ്രാം ഹെറോയിൻ പിടിച്ചെടുക്കുകയും വാഹനം കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്തു.
ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുണ്ട്
‘പ്രതിക്ക് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുണ്ട്; നേരത്തെ 12 കേസുകളിൽ ഇയാൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്,’ പോലീസ് പറഞ്ഞു. എൻഡിപിഎസ് കേസിൽ ഇയാൾ നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു എന്നതാണ്. ഇടക്കാല ജാമ്യം ലഭിച്ച ശേഷം ജയിൽ അധികൃതർക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഇയാൾ ഒളിവിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇയാളെ ‘പ്രഖ്യാപിത കുറ്റവാളി’യായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.’
അനിലിന്റെ സഹായികൾ, വിതരണക്കാർ, മയക്കുമരുന്ന് വിതരണ ശൃംഖലയിലെ മറ്റ് കണ്ണികൾ എന്നിവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കവേ, ഇന്നലെ (ഒക്ടോബർ 4ന്) ലഖ്നൗവിലെ ജങ്കിപുരത്തുള്ള സീത കോളനിയിലെ ഹെറോയിൻ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിൽ പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തി. റെയ്ഡിനിടെ, ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബറേലി സ്വദേശിയായ ബബ്ലു (35) എന്നയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും 6.275 കിലോഗ്രാം ഹെറോയിൻ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
പരിശോധനയിൽ 2.504 കിലോഗ്രാം സോഡിയം, 787 ഗ്രാം അസറ്റിക് അൻഹൈെ്രെഡഡ്, ഒരു ടബ്, ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ, മിക്സർ െ്രെഗൻഡർ, പാത്രങ്ങൾ, പോളിത്തീൻ, ഇലക്ട്രോണിക് തൂക്ക യന്ത്രം, മരക്കൊട്ട, കൂടാതെ നിയമവിരുദ്ധ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് വസ്തുക്കൾ എന്നിവയും കണ്ടെടുത്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.
120 പിന്തുടർന്ന്…
ഇയാൾ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉടമയും പ്രധാന വിതരണക്കാരനുമായ രുക്സർ അലി എന്ന രാജുവിനെ ബറേലിയിൽ നിന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 120 കിലോമീറ്റർ പിന്തുടർന്നതിനൊടുവിലാണ് ഇയാളെ കണ്ടെത്തി പിടികൂടിയത്.
‘ദൽഹി/എൻസിആർ മുതൽ ഉത്തർപ്രദേശ് വരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന, അന്തർസംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള ഹെറോയിൻ നിർമ്മാണവിതരണ ശൃംഖലയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്,’ പോലീസ് പറഞ്ഞു. ‘വിതരണ ശൃംഖലയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ വാണിജ്യപരമായ അളവിൽ ഹെറോയിൻ കണ്ടെടുത്തതും, നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ പിടിച്ചെടുത്തതും, നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉടമയെയും പ്രധാന വിതരണക്കാരനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും ലഹരിമരുന്ന് ശൃംഖലയ്ക്കെതിരായ വലിയൊരു മുന്നേറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു.’
പൂർണ്ണമായ വിതരണ ശൃംഖല, സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഉറവിടം എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള തുടർ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.