സനാ: യമനിൽ ഹൂത്തി വിമതരും സൗദി അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേനയും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ പോരാട്ടം തുടരുന്നു. ഹൂത്തി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സനായിൽ സഖ്യസേന കനത്ത വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. ബാബ് അൽ-മന്ദബ് കടലിടുക്കിലെ പ്രധാന ചെക്ക്പോസ്റ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തതായി സൗദി പിന്തുണയുള്ള യെമൻ സർക്കാർ സേന തിങ്കളാഴ്ച അവകാശപ്പെട്ടു. ബാബ് അൽ-മന്ദബിന്റെ മുന്നിലുള്ള ദുബാബ് ജില്ലയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം സർക്കാർ സേന പിടിച്ചെടുത്തു. ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ 100 സൗദി അറേബ്യൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ യെമനിലെ ഹൂത്തി വിമതരിൽ ബോംബാക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം ഭീകര സായുധ സംഘങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് രാജ്യം മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ സർക്കാരിന്റെ സായുധ സേന ആക്രമണം തുടരുമെന്ന് യെമൻ പ്രസിഡന്റ് റഷാദ് അൽ-അലിമി ഒരു ടെലിവിഷൻ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. അൻസാർ അല്ലാഹ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹൂത്തി വിമതർ 2014 മുതൽ യെമന്റെ തലസ്ഥാനമായ സനയും, ജനസംഖ്യയുടെ ഭൂരിഭാഗവും താമസിക്കുന്ന വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ വിശാലമായ ഭാഗങ്ങളും കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, അവരുടെ പാശ്ചാത്യ സഖ്യകക്ഷികൾ എന്നിവരുടെ നിരവധി ആക്രമണങ്ങളെ അവർ ചെറുത്തുനിന്നു, ഇറാന്റെ സഹായത്തോടെ അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ അടുത്തിടെ ആധുനികവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സനായ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം ശക്തമായി
2014 മുതൽ ഹൂത്തി വിമതർ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ സനായിൽ തന്ത്രപരമായ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതായി തിങ്കളാഴ്ച യെമൻ സർക്കാർ സേന അറിയിച്ചു. സൗദി അറേബ്യയുടെ പിന്തുണയുള്ള യെമൻ സേന രാജ്യത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് ബാബ് അൽ-മന്ദാബ് കടലിടുക്കിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദുബാബ് ജില്ലയുടെ നിയന്ത്രണം തിരിച്ചുപിടിച്ചതായി ഇന്നലെ രാവിലെ പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്നാൽ ഹൂത്തികൾ അവകാശവാദം നിഷേധിച്ചു.
ബാബ് അൽ-മന്ദബിനായുള്ള യുദ്ധം
സാദ, അൽ-ജാവ്ഫ്, തായ്സ് പ്രവിശ്യകളിലും യെമന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തും നടന്ന 1,122 സൈനിക നടപടികളിലായി 1,747 ഹൂത്തി പോരാളികളെ വധിച്ചതായി യെമൻ സർക്കാർ സൈന്യം തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചു. പീരങ്കി, റോക്കറ്റ് സ്ഥാനങ്ങൾ, കോട്ടകൾ, വിതരണ ലൈനുകൾ, ബലപ്പെടുത്തലുകൾ, കമാൻഡ് സെന്ററുകൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് സർക്കാർ സൈനിക വക്താവ് മജീദ് അബ്ദുല്ല അൽ-നുജൈലി പറഞ്ഞു. യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, ഡ്രോണുകൾ, പീരങ്കികൾ, മിസൈലുകൾ, സ്നൈപ്പർമാർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതെന്നും 364 സൈനിക, ലോജിസ്റ്റിക് വാഹനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയോ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുകയോ ചെയ്തതായും അൽ-നുജൈലി പറഞ്ഞു. അപകടങ്ങളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും കണക്കുകൾ സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
യെമൻ സർക്കാർ ലോകത്തോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു
യെമന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമുള്ള സർക്കാരിന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അഫ്ര അൽ-ജൗബ, ഹൂത്തികളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. രാജ്യത്തെ സ്ഥിരത ലോകത്തിന്റെ താൽപ്പര്യത്തിൽ ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. തീവ്രവാദ ഹൂത്തി സംഘടനയെ നേരിടുന്നതിൽ യെമൻ ജനതയെയും അവരുടെ സംസ്ഥാനത്തെയും അവരുടെ ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോട്ട അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതായും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.