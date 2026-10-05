തിരുവനന്തപുരം: യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിലെ സംഘര്ഷത്തെ തുടര്ന്ന് എസ്എഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നന്ദനെ കന്റോണ്മെന്റ് എസ്ഐ ഫോണില് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന പരാതിയില് അന്വേഷണ റിപ്പോര്ട്ട് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണര്ക്ക് കൈമാറി.സ്പെഷ്യല് ബ്രാഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറാണ് റിപ്പോര്ട്ട് തയാറാക്കിയത്. റിപ്പോര്ട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകള് പ്രകാരമായിരിക്കും എസ്ഐയ്ക്കെതിരെ വകുപ്പ്തല നടപടി വേണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക.
എസ് ഐ ഗോകുല്, എസ്എഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ ഫോണില് വിളിച്ച് നീ എവിടെയുണ്ടെന്നറിയാമെന്നും പാര്ട്ടി ഓഫീസില് കയറി പിടികൂടുമെന്നും പറയുന്ന ശബ്ദരേഖ എസ് എഫ് ഐ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസുമായുള്ള എസ്എഫ്ഐ സംഘര്ഷത്തിനിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റല് വളപ്പില് വിദ്യാര്ഥികളെ ലാത്തിചാര്ജ്ജ് ചെയ്തതിനെ തുടര്ന്ന് കന്റോണ്മെന്റ് സി ഐക്കും എസ് ഐക്കുമെതിരെ എസ് എഫ് ഐ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.പത്ത് ദിവസത്തിനുളളില് സി ഐയെയും എസ് ഐയെയും മാറ്റണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പും നല്കി.
തുടര്ന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണര് രണ്ട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിളിപ്പിച്ച് താക്കീത് ചെയ്തിരുന്നു.ഇതോടെ ഇരുവരും അവധിയില് പോയി.എന്നാല് ഭരണാനുകൂല സംഘടനകളുടെ ഇടപെടലിനെ തുടര്ന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കന്റോണ്മെന്റ് സി ഐ സതീഷ്കുമാറിനെ തിരികെ വിളിച്ചു.എസ് ഐ ഗോകുലിന് വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് അവധി നല്കിയത്.