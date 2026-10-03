ജിദ്ദ: സൗദി അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ട് മലയാളി നഴ്സുമാർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേർ മരിച്ചു. കോട്ടയം അയർക്കുന്നം സ്വദേശി ജെയ്സിമോൾ മാത്യു (36), കോട്ടയം കുരുമുള്ളൂർ ആനച്ചേരി അഞ്ചക്കുന്നേൽ ജോബിന ജോണി (26) എന്നിവരാണ് മരിച്ച മലയാളികൾ. തായിഫ്-റാനിയ റോഡിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
മലയാളി നഴ്സുമാരെ കൂടാതെ തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളായ മറ്റു രണ്ട് നേഴ്സുമാരും വാഹനം ഓടിച്ച സൗദി പൗരനും മരിച്ചു. തമിഴ്നാട് സ്വദേശികൾ ആയ വിജയലക്ഷ്മി, ഹെപ്സിബ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. സൗദിയിലെ സർക്കാർ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ നഴ്സുമാരായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു ഇവർ. അവധി ദിനമായതിനാൽ റാനിയയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.