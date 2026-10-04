ഇസ്ലാമാബാദ് : ഹൂത്തികൾക്കെതിരായ സൗദി അറേബ്യയുടെ യുദ്ധത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ പ്രവേശിച്ചു. സൗദി പിന്തുണയുള്ളതും അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ യെമനിലെ സർക്കാരിന് പാകിസ്ഥാൻ ആയുധങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. ആയുധങ്ങളുമായി നാല് പാകിസ്ഥാൻ കാർഗോ വിമാനങ്ങൾ സെപ്റ്റംബറിൽ യെമനിൽ ഇറങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഹൂത്തി വിമതർ സൗദി അറേബ്യയ്ക്കെതിരെ പതിവായി ആക്രമണം നടത്തുന്ന സമയത്താണ് ഈ ആയുധ കയറ്റുമതി.
റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, തുറമുഖ നഗരമായ ഏദനിൽ പാകിസ്ഥാൻ ആയുധങ്ങളുടെ ഒരു കപ്പൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് സംഘർഷത്തിൽ ഇസ്ലാമാബാദിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പങ്കാളിത്തത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ, ലൈറ്റ് ആർട്ടിലറികൾ, ഡ്രോണുകൾ, ആന്റി-ഡ്രോൺ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഏദനിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. സൗദി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സഹകരിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക ഉപദേഷ്ടാക്കൾ യെമൻ സൈനികരെയും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.
ഹൂത്തികൾക്കെതിരെ സൗദി അറേബ്യയുടെ വൻ പദ്ധതി
ഹൂത്തി വിമതരോട് പോരാടുന്നതിനായി യെമനിൽ ഒരു പ്രധാന ഓപ്പറേഷനു പാകിസ്ഥാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് നിരവധി പ്രാദേശിക, പാശ്ചാത്യ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞ സമയത്താണ് ആയുധ കയറ്റുമതി നടക്കുന്നത്. യെമന്റെ ചെങ്കടൽ തീരത്ത് നിന്ന് ഹൂത്തികളെ തുരത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ ഒരു ലക്ഷം സൗദി പിന്തുണയുള്ള യെമൻ സൈനികർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സൗദി അറേബ്യ വ്യോമ പിന്തുണ നൽകും.
പ്രതിരോധം കടുപ്പിച്ച് സൗദി
ഹൂത്തി ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി 30,000 മുതൽ 40,000 വരെ പാകിസ്ഥാൻ സൈനികർ നിലവിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ ആഴ്ചത്തെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന രണ്ട് കാർഗോ വിമാനങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് അയച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.