ന്യൂഡൽഹി: ദുബായിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിലെ ടെൽ അവീവിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനം (FZ1073) അട്ടിമറിക്കാനും അപായപ്പെടുത്താനും സഹപൈലറ്റ് നടത്തിയ ശ്രമം തടഞ്ഞ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാർ, കോക്പിറ്റിനുള്ളിൽ നടന്ന ഭീകര നിമിഷങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ചു. ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിലാണ് ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ച് വിമാനത്തിലെ 174 യാത്രക്കാരുടെയും ജീവൻ രക്ഷിച്ച സാഹസികത ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാർ വിശദീകരിച്ചത്.
വിമാനം സാധാരണ നിലയിലാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചതെന്നും, സഹപൈലറ്റിന് നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നതിനായി മുന്നോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ശക്തമായ പ്രഹരമേറ്റതെന്നും സ്മിത് മച്ചാർ പറഞ്ഞു. വിമാനത്തിന് വൻ തകരാർ സംഭവിച്ചുവെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത്. എന്നാൽ ആവർത്തിച്ച് ആക്രമണം നേരിട്ടതോടെയാണ് കൂടെയുള്ള സഹപൈലറ്റ് തന്നെയാണ് ആക്രമിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായത്. ക്രൂരമായ മർദനത്തിൽ കാഴ്ച മങ്ങുകയും ബോധം മറയുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടയിൽ വിമാനം 17,000 അടിയോളം കുത്തനെ താഴേക്ക് പതിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.
ശരീരം തളർന്ന് വിമാനത്തിന്റെ കോക്പിറ്റിലെ തറയിൽ വീണ അവസ്ഥയിലും തന്റെ അവസാന ശ്രമമെന്ന നിലയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് കോക്പിറ്റിന്റെ വാതിൽ തുറക്കാൻ സ്മിതിന് സാധിച്ചു. വാതിൽ തുറന്നയുടൻ പുറത്തു കാത്തുനിന്ന യാത്രക്കാരനും ക്യാബിൻ ക്രൂവും കോക്പിറ്റിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറുകയും അക്രമിയായ സഹപൈലറ്റിനെ കീഴടക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് വിമാനം സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്ക് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചുവിട്ടു. ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിന്റെ അസാമാന്യ ധൈര്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും നെതന്യാഹുവും അഭിനന്ദിച്ചു. മുംബൈയിലെ ഘാട്കോപ്പർ സ്വദേശിയായ സ്മിത് മച്ചാറിന് വ്യോമയാന മേഖലയിൽ 13 വർഷത്തിലേറെ പരിചയസമ്പത്തുണ്ട്.
ഒമാൻ പൗരനായ ഹമാം അൽ ഹമ്മാമിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയ സഹപൈലറ്റ് എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തീവ്രവാദ ആശയങ്ങൾ പുലർത്തിയതിന് ഇയാളെ മുൻപ് ഒമാനിൽ വിമാനം പറത്തുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിരുന്നു. കോക്പിറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ക്രാഷ് ആക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇയാൾ ക്യാപ്റ്റനെ ആക്രമിച്ചത്. സംഭവം ഭീകരാക്രമണ ശ്രമമാണെന്ന് യുഎഇ അറ്റോർണി ജനറൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു.