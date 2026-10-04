ദുബായ് : പത്താമത് ദുബായ് ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ചിന് തുടക്കമായി. ഒക്ടോബർ 31-നാണ് ഇത്തവണത്തെ ദുബായ് ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ച് ആരംഭിക്കുക. 2026 ഒക്ടോബർ 31-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഇത്തവണത്തെ ദുബായ് ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ച് 2026 നവംബർ 29 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. മുപ്പത് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ദുബായ് ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി ദുബായ് നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി വിവിധ ഫിറ്റ്നാസ് പരിപാടികൾ അരങ്ങേറുന്നു.
ദുബായ് ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ചിന്റെ പത്താം പതിപ്പിനായി രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. https://www.dubaifitnesschallenge.com/en/ എന്ന വിലാസത്തിൽ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ലഭ്യമാണ്. നവംബർ 1-ന് നടക്കുന്ന ‘ദുബായ് റൈഡ്’, നവംബർ 7, 8 തീയതികളിൽ ഹട്ട ഡാമിൽ നടക്കുന്ന ‘ദുബായ് സ്റ്റാൻഡ്-അപ്പ് പാഡിൽ’, നവംബർ 22-ന് നടക്കുന്ന ‘ദുബായ് റൺ’, നവംബർ 29-ന് നടക്കുന്ന ‘ദുബായ് യോഗ’ പത്താമത്ത് ദുബായ് ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന നാല് പ്രധാന പരിപാടികൾ.
എമിറേറ്റിലെ നിവാസികൾക്കിടയിലും, സന്ദർശകർക്കിടയിലും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് ഓരോ വർഷവും ദുബായ് ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ച് നടത്തുന്നത്. ജീവിതക്രമത്തിൽ കായികതാരങ്ങൾ, വ്യായാമത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും വിനോദത്തെക്കുറിച്ച് ദുബായ് ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ച് സമൂഹത്തിൽ അവബോധം വളർത്തുന്നു.
ഒരു മാസത്തെ ദിവസവും 30 മിനിറ്റ് വീതം വിവിധ കായിക വിനോദങ്ങളിലും, ഫിറ്റ്നസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടാൻ എല്ലാ പ്രായത്തിലും, കഴിവുള്ള, ഫിറ്റ്നസ് തലങ്ങളിലുള്ള നിവാസികളെയും സന്ദർശകരെയും ദുബായ് ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ച് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.