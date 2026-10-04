ജെറുസലേം: ആകാശമധ്യേ കോക്ക്പിറ്റിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിനിടെ ഫ്ളൈ ദുബായ് വിമാനം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ഛാറെ സഹായിച്ച രണ്ട് അധിക പൈലറ്റുമാർ ആരായിരുന്നു. സംഭവം നടന്ന ഇത് മൂന്നാം ദിവസമായിട്ടും അവരുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അതേ വിമാനത്തിൽ യാത്രക്കാരായി സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്ന് മാത്രമാണ് ഫ്ളൈ ദുബായ് അറിയിച്ചത്. ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പരസ്യമാക്കിയില്ലെന്ന് എയർലൈൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമില്ല.
രണ്ട് അധിക പൈലറ്റുമാർ എന്തിനായിരുന്നു?
രണ്ടാമത്തെ നിരയിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ഡാനിയൽ ഷ്ലിക്റ്റർ എന്ന യാത്രക്കാരൻ സംഭവം വിവരിക്കുകയും, ആ രണ്ട് അധിക പൈലറ്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യം ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയായിരുന്നുവെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ടെൽ അവീവിൽ നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് വിമാനം തിരികെ പറത്തേണ്ടിയിരുന്നതിനാലാണ് ഈ പൈലറ്റുമാർ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് ഷ്ലിക്റ്റർ പറഞ്ഞു. പ്രവർത്തനപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ജീവനക്കാർ യാത്രക്കാരായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെ ‘ഡെഡ് ഹെഡിംഗ്’ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിമാനം പറന്നുയരുമ്പോൾ ഇവർ വിമാനം നിയന്ത്രിക്കുകയായിരുന്നില്ല; എന്നാൽ കോക്ക്പിറ്റിനുള്ളിലെ സാഹചര്യം വഷളായപ്പോൾ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം നിർണ്ണായകമായി.
കോക്ക്പിറ്റിനുള്ളിൽ സംഭവിച്ചത്?
കോക്ക്പിറ്റിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ബഹളം കേട്ടതായും, കോ-പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ഛാറിനെ ആവർത്തിച്ച് ആക്രമിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതായും ഷ്ലിക്റ്റർ പറഞ്ഞു. ആ ഭാഗത്ത് രക്തം കണ്ടതായും അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റെങ്കിലും മച്ഛാർ കോക്ക്പിറ്റ് വാതിൽ തുറന്നു. തുടർന്ന് ഒരു യാത്രക്കാരൻ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഹമാം അൽ-ഹമാമിയെ പിടികൂടി കോക്ക്പിറ്റിന് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു; മറ്റ് യാത്രക്കാർ അയാളെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് അധിക പൈലറ്റുമാരിൽ ഒരാൾ ഇടപെട്ടത്.
ക്ഷണനേരത്തിൽ കോക്ക്പിറ്റിലെത്തി
അക്രമിയായ ഹമാം അൽ ഹമാമിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ മുകളിലൂടെ ചാടിക്കടന്നെന്നപോലെ, അധിക പൈലറ്റുമാരിൽ ഒരാൾ വേഗത്തിൽ കോക്ക്പിറ്റിലേക്ക് നീങ്ങിയെന്ന് ഷ്ലിക്റ്റർ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പൈലറ്റിന്റെ സീറ്റിലെത്തി ഉടൻ തന്നെ വിമാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു. തുടർന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധിക പൈലറ്റും കോക്ക്പിറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ഇരുവരും ചേർന്ന് വാതിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ പൈലറ്റിന്റെ നടപടികളെ ഷ്ലിക്റ്റർ പിന്നീട് ‘വീരനായകന്റേതിന് തുല്യം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു; അദ്ദേഹം വിമാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നതുപോലെ പെരുമാറുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഷ്ലിക്റ്റർ പറഞ്ഞു. യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ പൈലറ്റ് നൽകിയ സംഭാവന, ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഇടപെട്ട മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പത്തു മിനിറ്റിലേറെ സമയമെടുത്തു.
സംഭവസമയത്ത് വിമാനം അതിവേഗം പതിക്കുകയായിരുന്നു; കൂടാതെ വിമാനത്തിന്റെ റഡറിന്റെ (ദിശാ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം) ഒരു ഭാഗം തകർന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഷ്ലിക്റ്ററുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, വിമാനത്തെ സുരക്ഷിതമായി നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ രണ്ട് പൈലറ്റുമാർക്കും പത്തു മിനിറ്റോ അതിൽ കൂടുതലോ സമയം വേണ്ടിവന്നു. ആ സമയങ്ങളിൽ, കോക്ക്പിറ്റിനുള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് യാത്രക്കാർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ, ഒരു ‘മേഡേ’ അടിയന്തര സന്ദേശം അയക്കുകയും, വിമാനം ഇറക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ ജീവനക്കാർ ശ്രമം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.
വിമാനത്തിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരുന്ന യാത്രക്കാർക്കിടയിൽ ആശങ്ക നിലനിന്നു.
വിമാനം റാഞ്ചപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് യാത്രക്കാർ ഭയന്നു.
വിമാനം നിയന്ത്രണത്തിലായ ശേഷവും പൈലറ്റുമാർ ഉടൻ തന്നെ യാത്രക്കാരോട് സംസാരിച്ചില്ല. ഇത് ക്യാബിനുള്ളിലെ ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിച്ചു. വിമാനം റാഞ്ചപ്പെട്ട് ഇറാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയേക്കാമെന്ന് ചില യാത്രക്കാർ ഭയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് ഷ്ലിക്റ്റർ പറഞ്ഞു. വിമാനം ആ പ്രദേശത്തിന് അടുത്തായിരുന്നതിനാലാണ് അത്തരമൊരു ഭയം ഉണ്ടായതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഏകദേശം 45 മിനിറ്റിനുശേഷം, സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്കിൽ വിമാനം ഇറങ്ങുമെന്ന് പൈലറ്റുമാർ യാത്രക്കാരെ അറിയിക്കുകയും എല്ലാം സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ യാത്രക്കാർ പൈലറ്റുമാരിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു; വിമാനം തബൂക്കിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു.
ഈ സംഭവത്തിനിടെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാർ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾക്ക് വ്യാപകമായ പ്രശംസയാണ് ലഭിച്ചത്. സംഭവത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഈ ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു.