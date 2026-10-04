ദുബായ്: 2001 സെപ്റ്റംബർ 11 ലെ ആക്രമണങ്ങളെ പരാമർശിച്ചും ടെൽ അവീവിലേക്ക് പോകുന്ന ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനത്തിൽ നടന്ന റാഞ്ചൽ ശ്രമത്തെ പ്രശംസിച്ചും തീവ്രവാദ സംഘടനയായ അൽ ഖ്വയ്ദ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്കൻ, ഇസ്രായേലി വിമാനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സമാന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തതായും ന്യൂയോർക്ക് പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
അൽ-ഖ്വയ്ദ അനുകൂലികൾ ആരംഭിച്ച വാരിക പ്രസിദ്ധീകരണമായ അൽ-ബയാന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിലാണ് ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലുകളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
9/11 ആക്രമണത്തെയും സെപ്റ്റംബർ 30-ന് ദുബായിൽ നിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്ക് 170-ലധികം യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും, കൂടുതലും ഇസ്രായേലികളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പറന്ന ഫ്ലൈദുബായ് ഫ്ലൈറ്റ് FZ1073 ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനെയും ലേഖനം പരാമർശിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അറബി ഭാഷയിലുള്ള ലേഖനത്തിൽ ഇനിയും അമേരിക്കക്കാരെയും ഇസ്രായേലികളെയും വഹിച്ച വിമാനങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തതായി ന്യൂയോർക്ക് പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ദുഷ്ട അമേരിക്ക അവസാനിക്കും
“യുദ്ധം ഇതുവരെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല – സയണിസ്റ്റുകളെയും അമേരിക്കക്കാരെയും ഇസ്ലാമിനെതിരെ പോരാടുന്ന മറ്റെല്ലാ അവിശ്വാസികളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിമാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആകാശത്ത് പറന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സെപ്റ്റംബർ 11 നും 30 നും സംഭവിച്ചതുപോലെ അവരെ ലക്ഷ്യം വച്ചേക്കാം,”- അറബി ഭാഷയിലുള്ള ലേഖനം പറഞ്ഞു.
ഇതിനു പുറമെ “അമേരിക്കയ്ക്കും സയണിസ്റ്റുകൾക്കും ഇന്ന് മുമ്പത്തേക്കാൾ വളരെയധികം ശത്രുക്കളുണ്ട്, ഒരുപക്ഷേ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാൾ അവരെ ലക്ഷ്യം വച്ചേക്കാം, അവന്റെ പ്രവർത്തനം ആത്യന്തികമായി ഇസ്ലാമിന് ഗുണം ചെയ്യും.”- ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ ദുഷ്ട അമേരിക്കയുടെ സാമ്രാജ്യം അവസാനിക്കേണ്ട ദിവസം വരുമെന്നും അത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇതിനു പുറമെ സെപ്റ്റംബർ 11 ആക്രമണത്തിനിടെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ ഒരു വിമാനം ഇടിച്ചു കയറുന്നതിന്റെ ചിത്രവും, ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ പരാമർശിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രവും പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച അൽ ഖ്വയ്ദയുമായി ബന്ധമുള്ള ടെലിഗ്രാം ചാനലുകൾ വഴിയാണ് ഈ ഉള്ളടക്കം പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്നും പിന്നീട് നീക്കം ചെയ്തതായും ന്യൂയോർക്ക് പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.