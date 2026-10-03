ന്യൂഡൽഹി : ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് സ്മിത് മച്ചാറിനെ ആക്രമിച്ച ഒമാനി സഹപൈലറ്റ് ഹമാം അൽ-ഹമാമിയെക്കുറിച്ച് നിരവധി വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പുറത്ത് . അൽ-ഹമാമി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്ക് വച്ച പോസ്റ്റിൽ വിവാഹശേഷം പർദ ധരിക്കാനും ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാനും തയ്യാറുള്ള ഒരു ഭാര്യയെ കണ്ടെത്താൻ താൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുവെന്നാണ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മറ്റൊരു പോസ്റ്റിൽ, പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലിസ്ഥലങ്ങളെ ഒമാനി പൈലറ്റ് എതിർത്തു. അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ മതവിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകളെ നശിപ്പിക്കാമെന്നാണ് ഹമാനി പറയുന്നത്.തീവ്രവാദ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒമാന്റെ ദേശീയ എയർലൈനിലെ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ നിന്ന് ഹമാമിയെ നീക്കം ചെയ്തതായി ജറുസലേം പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ പിന്നീട് എയർലൈനിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു സ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഹമാമിയുടെ പിതാവ് യുഎഇ പൗരനും, അമ്മ സിറിയൻ വംശജയുമാണ്.
ഹമാമി മുമ്പ് റോയൽ എയർ മറോക്കിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. നിഖാബ് ധരിക്കുക, വിവാഹശേഷം ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മരുമകളെ തന്റെ അമ്മ അന്വേഷിക്കുകയാണെന്ന് മറ്റൊരു പോസ്റ്റിൽ ഹമാമി പറഞ്ഞിരുന്നു.
നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ നിബന്ധനകൾ നിരസിച്ചുവെങ്കിലും, താൻ ഒരു പൈലറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിലർ മനസ്സ് മാറ്റി നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിച്ചുവെന്നും പറയുന്നു . അൽ-ഹമ്മാമിയുടെ ഇല്ലാതാക്കിയ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ സ്ത്രീകളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെറുപ്പ് വ്യക്തമാണ്.