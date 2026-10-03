ദുബായ്: ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റനെ ആക്രമിക്കുകയും വിമാനം തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണം നേരിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒമാനി കോ-പൈലറ്റിനെ നേരത്തെ ഒമാനിൽ വിമാനമോടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. തീവ്രവാദ ആശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ഒമാൻ എയറിന്റെ പരിശീലനത്തിൽ നിന്ന് ഇയാളെ മാറ്റിയതെന്നാണ് യുഎസ് മാധ്യമങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഹമാം അൽ ഹമ്മാമി എന്ന 29കാരനാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ കോ-പൈലറ്റെന്ന് ചില യുഎസ് മാധ്യമങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
2024ൽ ഇയാളുടെ കൈവശം തീവ്രവാദ ആശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവെന്ന് മുതിർന്ന ഇന്റലിജൻസ്, നിയമനിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് എബിസി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഒമാൻ എയറിലെ പരിശീലനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി മറ്റൊരു തസ്തികയിലേക്ക് നിയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ ഒമാൻ അധികൃതർ ഇക്കാര്യം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായോ വിമാനക്കമ്പനികളുമായോ പങ്കുവച്ചിരുന്നോയെന്നത് വ്യക്തമല്ല. ഇയാളുടെ തീവ്രവാദ ആശയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.ഒമാന് എയര് സുരക്ഷാ ഭീഷണിയായി കണക്കാക്കി ഇയാളെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് ഫ്ലൈദുബായ് ഇയാളെ ജോലിക്ക് എടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് ഒമാന് മറ്റു രാജ്യങ്ങള്ക്കോ എയര്ലൈനുകള്ക്കോ കൈമാറിയിരുന്നോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.
CNN റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഹമാം അൽ ഹമ്മാമി എന്ന പേരിലുള്ള ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ അക്കൗണ്ടിൽ 2025 ഫെബ്രുവരി വരെ ഏഴ് വർഷത്തോളം ഒമാൻ എയറിൽ ജോലി ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് 2025 ജൂണിൽ മൊറോക്കോയിലെ റോയൽ എയർ മറോക്കിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും 2026 ജനുവരിയിൽ അവിടെ നിന്ന് പിരിയുകയും ചെയ്തതായി പ്രൊഫൈലിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് അക്കൗണ്ട് ഇയുടേതാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് CNN റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബക്കിംഗ്ഹാംഷയർ ന്യൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഓൺലൈനായി പഠിച്ച് 2023ൽ ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെന്റിൽ ബിരുദം നേടിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഹമാം അൽ ഹമ്മാമിയുടെ പേരിലുള്ള എക്സ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകളും നീക്കം ചെയ്തതായി CNN റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചതായി പറയുന്ന രണ്ട് വീഡിയോകളിൽ ഒന്നിൽ മറ്റ് കോക്പിറ്റുകളിൽ നിന്ന് ചിത്രീകരിച്ച ഇസ്രയേൽ വിമാനങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും പിന്നീട് അൽഖ്വയ്ദ മുൻ നേതാവ് അയ്മൻ അൽ സവാഹിരിയുടെയും 2009ൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സിഐഎ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ ചാവേർ ആക്രമണം നടത്തിയ ഹുമാം ഖലീൽ അബു-മുലാൽ അൽ ബലാവിയുടെയും ചിത്രങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മറ്റൊരു പോസ്റ്റിൽ മക്ക, മദീന, ജറുസലേം എന്നീ ഇസ്ലാമിലെ മൂന്ന് വിശുദ്ധ നഗരങ്ങളുടെ എഐ ചിത്രം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതായും CNN പറയുന്നു.
ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളുടെയും പോസ്റ്റുകളുടെയും ആധികാരികത സംബന്ധിച്ച് സ്വതന്ത്ര സ്ഥിരീകരണം റിപ്പോർട്ടിൽ നൽകിയിട്ടില്ല. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ യുഎഇ ഇസ്രയേലിലേക്കുള്ള എല്ലാ വിമാന സർവീസുകളും റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെ ഇസ്രയേലിൽ നിന്നുള്ള വിമാനക്കമ്പനികൾ പ്രത്യേക തിരിച്ചയയ്ക്കൽ സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചു. ഇസ്രയേലും യുഎഇയും തമ്മിൽ 2020ൽ ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കിയതിന് പിന്നാലെ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ പ്രധാന യാത്രാ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി ദുബായ് മാറിയിരുന്നു.
സെപ്റ്റംബർ 30നാണ് 174 യാത്രക്കാരുമായി ദുബായിൽ നിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്ക് പറന്ന ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിൽ സംഭവം നടന്നത്. കോ-പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിറ്റ് മച്ചാറിനെ കുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വിമാനം ഏകദേശം 14,000 അടി താഴേക്ക് പതിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. രക്തത്തിൽ കുളിച്ച നിലയിലും ക്യാപ്റ്റൻ കോക്പിറ്റ് വാതിൽ തുറക്കുകയും തുടർന്ന് യാത്രക്കാർ അകത്തേക്ക് കടന്ന് കോ-പൈലറ്റിനെ കീഴടക്കി കെട്ടിയിടുകയും ചെയ്തു. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് പൈലറ്റുമാരുടെ സഹായത്തോടെ വിമാനം സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്കിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കി.
അന്വേഷണത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിമാനം ഇസ്രയേലിൽ തകർക്കാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതായും എബിസിയെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ ആക്രമണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും പശ്ചാത്തലവും സംബന്ധിച്ച അന്തിമ നിഗമനം ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമേ വ്യക്തമാകൂ. സംഭവത്തിൽ പൂർണമായ ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് ഫ്ലൈദുബായ് സിഇഒ ഗൈത്ത് അൽ ഗൈത്തും അറിയിച്ചു.