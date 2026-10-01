ന്യൂദൽഹി: തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ക്രമസമാധാന നില തകരുന്നത് ആശങ്കാജനകമെന്ന് വി.മുരളീധരൻ എംഎൽഎ. ബിജെപി നേതാവ് പി.കെ കൃഷ്ണദാസിനെതിരെയും മാരാർജി ഭവന് എതിരെയും അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത് കോൺഗ്രസുകാരാണ് എന്ന് മുരളധരൻ ആരോപിച്ചു. ഭരണകക്ഷി പ്രവർത്തകർ തന്നെ അക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് ഗുരുതര സാഹചര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും തലസ്ഥാനത്ത് ഉള്ളപ്പോഴാണ് അക്രമികൾ അഴിഞ്ഞാടിയത്. പാർട്ടി ഓഫീസ് ആക്രമിച്ചും നേതാക്കളെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുമാണോ കോൺഗ്രസ് സ്നേഹത്തിന്റെ കട തുറക്കുന്നതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയണമെന്നും ദൽഹിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട വി.മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും എംഎ ബേബിയും കൂടിയിരുന്ന് രാജ്യം പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്നും എംഎൽഎ പരിഹസിച്ചു.
ഇൻഡി സഖ്യക്കാർ തമ്മിൽത്തല്ലി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു. ആർക്കെതിരെയാണ് സമരം, എന്താണ് വിഷയം എന്ന് പോലും ബോധമില്ലാതെയാണ് ഇൻഡി സഖ്യത്തിന്റെ പ്രകടനമെന്ന് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. നാട്ടിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വൈര്യ ജീവിതം ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.