കൊൽക്കത്ത: മമത ‘ഇന്ത്യ’ (INDIA) സഖ്യത്തിന്റെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിനെ പരിഹസിച്ച് ബംഗാൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും തൃണമൂല് വിമത നേതാവുമായ റിതബ്രത ബാനർജി. “.തന്നെ ബിജെപി സര്ക്കാര് വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് മമത അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, വീട്ടുതടങ്കലിലായിരുന്ന അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്? “- റിതബ്രത ബാനര്ജി പരിഹസിച്ചു. ഇതോടെ ബംഗാളില് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് മമതയ്ക്കെതിരെ വലിയ പരിഹാസം ഉയരുകയാണ്.
‘ഇന്ത്യ’ സഖ്യത്തിന്റെ യോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അവർ സിപിഐ(എം) ജനറൽ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബിയുമായി ദീർഘനേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, മമത ബാനർജിയെ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് നേരത്തെ വിമര്ശിച്ചിരുന്നവരാണ് സിപിഐ(എം. ‘ഇന്ത്യ’ സഖ്യത്തെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തകർക്കാൻ മമത ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സിപിഎം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസിലെ പലരും അവരെ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇതെല്ലാം പരസ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഡോ. ബാനർജിയെ ക്ഷണിച്ചവരുടെ കാര്യവും അവർ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, ഇവര് എല്ലാവരും ഫലത്തിൽ ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ വക്താവായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.എന്നാൽ ‘ഇന്ത്യ’ സഖ്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണോ അതോ അതിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കാനാണോ അവർ പോയതെന്ന് ആർക്കും ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാവില്ല. കാലം മാത്രമേ അതിന് ഉത്തരം നൽകൂ…”- റിതബ്രത ബാനര്ജി പറയുന്നു.