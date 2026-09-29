ആലപ്പുഴ: പ്രതികൾ മുഴുവൻ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളായ കരുവാറ്റ കൊലപാതക കേസിൽ കുറ്റാരോപിതയായ പെൺകുട്ടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് അനുമതി. കൊലപാതകത്തിന്റെ ആസൂത്രണത്തിൽ അടക്കം പെൺകുട്ടി പങ്കാളിയാണെന്നും കേസിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിന് പെൺകുട്ടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ അനിവാര്യമാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷനും അന്വേഷണ സംഘവും കോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വിശദമാായ വാദങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് അനുമതി നൽകിയത്
കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട മുന്ന് ആൺ കുട്ടികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.. ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് സിറ്റിംഗിലാണ് ഇവർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. രക്ഷിതാക്കളുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് ഇവരെ വീടയക്കുകന്നത്. മായിത്തറയിലെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ കുറ്റാരോപിതരെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം വിടും. ചോദ്യം ചെയ്യലും തെളിവെടുപ്പും പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. പിടിയിലായി 40 ദിവസത്തിലേറെ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് കുറ്റാരോപിതർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ കൗൺസിലിംഗ് ഉൾപ്പടെ തുടരാൻ ബോർഡ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.