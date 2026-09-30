തിരുവനന്തപുരം: നിയമം നടപ്പാക്കേണ്ടവര് ലംഘിച്ചപ്പോള് പിഴയീടാക്കിയും, അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരവേദിയില് കാണികള്ക്ക് സൗജന്യ കുടിവെള്ളവും മിതമായ നിരക്കില് ഭക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കിയും തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ മാതൃകാപരമായ ഇടപെടലുകള്. മേയര് വി.വി. രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിജെപി ഭരണസമിതിയുടെ സമീപകാല നടപടികള് നഗരവാസികളുടെ വലിയ കയ്യടിയാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്.
നഗരത്തില് അനുമതിയില്ലാതെ ഫ്ളെക്സ് ബോര്ഡുകള് സ്ഥാപിച്ചതിനാണ് സംസ്ഥാന പോലീസിന് കോര്പറേഷന് 15,030 രൂപ പിഴ ചുമത്തിയത്. നഗരത്തില് നടന്ന 44-ാമത് കേരള പോലീസ് ഗെയിംസ് ആന്ഡ് അത്ലറ്റിക്സ് മീറ്റിന്റെ പ്രചരണാര്ത്ഥം പി.എം.ജി, വഴുതക്കാട് തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളില് ബോര്ഡുകള് സ്ഥാപിച്ചതായിരുന്നു നിയമലംഘനം. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് നിയമം എല്ലാവര്ക്കും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് കോര്പറേഷന് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. മുന്പ് രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികള്ക്ക് സമാനമായ രീതിയില് പിഴ ചുമത്തിയിരുന്ന നഗരസഭ, ഇപ്പോള് സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള പോലീസിനെതിരെയും നടപടി കര്ശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
കാര്യവട്ടം ഗ്രീന്ഫീല്ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തില് നടന്ന ഭാരത-വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ് ഏകദിന മത്സരത്തിനിടെ കോര്പറേഷന് ചരിത്രപരമായ മറ്റൊരു ഇടപെടല് നടത്തിയിരുന്നു. മുന്കാല മത്സരങ്ങളില് സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്ത് കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുകയും, ഇത് മുതലാക്കി കോള കമ്പനികളും മറ്റ് കച്ചവടക്കാരും അമിതവില ഈടാക്കി കുടിവെള്ളവും ലഘുഭക്ഷണങ്ങളും വില്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഈ ചൂഷണത്തിന് തടയിടാന് മേയര് വി.വി. രാജേഷ് നേരിട്ട് ഇടപെടുകയായിരുന്നു. മത്സരത്തിന് എത്തുന്ന ഓരോ കാണിക്കും നാല് ലിറ്റര് വീതം കുടിവെള്ളം സൗജന്യമായി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കോര്പറേഷന് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന് കര്ശന നിര്ദ്ദേശം നല്കി. ഒപ്പം സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിലെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ അമിതവില നിയന്ത്രിക്കാനും നഗരസഭയുടെ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ശക്തമായ ഇടപെടല് നടത്തി. സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തുന്ന സാധാരണക്കാരായ ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം.
നഗരത്തിലെ തീയേറ്ററുകളിലെ കൊള്ളവിലയ്ക്കും സുരക്ഷാ വീഴ്ചകള്ക്കുമെതിരെ നടപടിയെടുത്തും, പൊതുജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളില് സജീവമായി ഇടപെട്ടും മുന്നേറുന്ന കോര്പറേഷന് ഭരണസമിതിയുടെ ശൈലി ഇപ്പോള് നഗരത്തില് ഏറെ ചര്ച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. അധികാരം സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഇത്തരം ജനകീയ നടപടികള് വലിയ പൊതുസ്വീകാര്യതയാണ് കോര്പറേഷന് നേടിക്കൊടുക്കുന്നത്.