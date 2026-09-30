മേടം രാശി (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യ കാൽഭാഗം)
ഉച്ചയ്ക്കുശേഷമുള്ള ഗ്രഹമാറ്റം ധനകാര്യ മേഖലയിൽ നിർണ്ണായകമായ മുന്നേറ്റത്തിനും പ്രവർത്തന ആശ്വാസത്തിനും വഴിയൊരുക്കും. ടീം അംഗങ്ങളുമായി സുതാര്യമായ വാണിജ്യ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നത് പുതിയ പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ കരാറുകൾ ലഭ്യമാക്കും. പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ കൃത്യത ബിസിനസ്സ് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി എളുപ്പമാക്കും.
ഇടവം രാശി (കാർത്തിക അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം, രോഹിണി, മകയിര്യം ആദ്യ പകുതിഭാഗം)
ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം ജന്മരാശിയിൽ ചന്ദ്രൻ ഉച്ചസ്ഥിതി കൈവരിക്കുന്നത് നേതൃത്വപരമായ അപ്രമാദിത്യവും ഉയർന്ന വിപണി സ്വീകാര്യതയും സമ്മാനിക്കും. മാനേജ്മെന്റ് തലത്തിൽ വ്യക്തിത്വം തിളങ്ങിനിൽക്കും. ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ക്രിയാത്മക നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താൻ അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷമാണ്.
മിഥുനം രാശി (മകയിര്യം അവസാന പകുതിഭാഗം, തിരുവാതിര, പുണർതം ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം)
ദിവസത്തിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ പ്രവർത്തനച്ചെലവുകൾ ഉയരാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ കോർപ്പറേറ്റ് ബജറ്റ് മുൻകൂട്ടി ചിട്ടപ്പെടുത്തുക. ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാതെ പ്രധാന കമ്പനി ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഏകാഗ്രത പുലർത്തുക. എല്ലാ ധനകാര്യ കൈമാറ്റങ്ങളിലും കൃത്യമായ രേഖാമൂലമുള്ള തെളിവുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കും.
കർക്കിടകം രാശി (പുണർതം അവസാന കാൽഭാഗം, പൂയം, ആയില്യം)
മുൻകാല നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും കരാറുകളിൽ നിന്നും മികച്ച ലാഭവിഹിതം കമ്പനിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. പുതിയ ബിസിനസ്സ് സൗഹൃദങ്ങൾ തന്ത്രപ്രധാന സംരംഭങ്ങളിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കും. അനാവശ്യ ബാഹ്യ ഉപദേശങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കാതെ മാനേജ്മെന്റ് യോഗങ്ങളിൽ സ്വന്തം നേതൃത്വപാടവം പ്രകടമാക്കുക.
ചിങ്ങം രാശി (മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യ കാൽഭാഗം)
ഏല്പിക്കപ്പെട്ട കോർപ്പറേറ്റ് ദൗത്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കി ഉന്നത മാനേജ്മെന്റിന്റെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കും. വിപണിയിലെ ഭാഗ്യാനുകൂല്യങ്ങൾ പുതിയ പ്രൊഫഷണൽ ഉയർച്ചകൾ നൽകും. ടീം അംഗങ്ങളുമായി വിട്ടുവീഴ്ചാ മനോഭാവം പുലർത്തുന്നത് തൊഴിലിടത്തിലെ ഉല്പാദനക്ഷമതയും ഐക്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കും.
കന്നി രാശി (ഉത്രം അവസാന മുക്കാൽഭാഗം, അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യ പകുതിഭാഗം)
പ്രൊഫഷണൽ നൈപുണ്യ വികസനത്തിനും ഗവേഷണ വിശകലനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക-സാങ്കേതിക സ്രോതസ്സുകൾ ലഭ്യമാകും. വിദൂര വാണിജ്യ യാത്രകൾ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് വഴിയൊരുക്കും. വിപണിയിലെ അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ മാറ്റിനിർത്തി സ്വന്തം കാര്യപ്രാപ്തിയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ച ഉറപ്പാക്കും.
തുലാം രാശി (ചിത്തിര അവസാന പകുതിഭാഗം, ചോതി, വിശാഖം ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം)
സുപ്രധാന വാണിജ്യ കരാറുകളിലും ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലും നിയമപരമായ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയില്ലാതെ ഒപ്പുവെക്കരുത്. സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങളിൽ വൈകാരികത മാറ്റിനിർത്തി യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെയുള്ള വിപണി വിശകലനം നടത്തുക. ബിസിനസ്സ് മീറ്റിംഗുകളിൽ മുൻകോപം നിയന്ത്രിച്ച് നയതന്ത്രപരമായ പക്വത കാട്ടുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ സൽപ്പേര് സംരക്ഷിക്കും.
വൃശ്ചികം രാശി (വിശാഖം അവസാന കാൽഭാഗം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)
നെറ്റ്വർക്കിംഗ് രംഗങ്ങളിലും വാണിജ്യ കൂട്ടായ്മകളിലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്വീകാര്യത വർദ്ധിക്കും. സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളിൽ തന്ത്രപ്രധാനമായ പുതിയ നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടും. ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുടെ പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ തുറന്ന മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് വളർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടും. ബാഹ്യമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുക.
ധനു രാശി (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ആദ്യ കാൽഭാഗം)
വിപണിയിലെ കടുത്ത മത്സരങ്ങളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി എതിരാളികളുടെ മേൽ വ്യക്തമായ തന്ത്രപരമായ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കും. പ്രൊഫഷണൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയോടെ പൂർത്തിയാക്കും. ചിട്ടയായ ആരോഗ്യക്രമീകരണങ്ങൾ തൊഴിലിടത്തിലെ ഉല്പാദനക്ഷമതയും ഊർജ്ജസ്വലതയും വർദ്ധിപ്പിക്കും.
മകരം രാശി (ഉത്രാടം അവസാന മുക്കാൽഭാഗം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യ പകുതിഭാഗം)
പ്രൊഫഷണൽ നൈപുണ്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും സർഗ്ഗാത്മക ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി വിഭവങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. അടുത്ത തലമുറയുടെ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ക്രിയാത്മകമായി ശ്രദ്ധിക്കും. അസ്ഥിരമായ വിപണി ഊഹക്കച്ചവടങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂലധനം പൂർണ്ണമായി പിൻവലിച്ച് സുരക്ഷിത നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിലനിർത്തുക.
കുംഭം രാശി (അവിട്ടം അവസാന പകുതിഭാഗം, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം)
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും സ്ഥാവര ജംഗമ ആസ്തികളുടെ നവീകരണത്തിനും മാനേജ്മെന്റ് അംഗീകാരം നൽകും. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഭൂമി ഇടപാടുകളിലെ നിയമപരമായ വശങ്ങൾ സമഗ്രമായി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക. അലസത പൂർണ്ണമായി വെടിഞ്ഞ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമാകുന്നത് കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി വേഗത്തിലാക്കും.
മീനം രാശി (പൂരൂരുട്ടാതി അവസാന കാൽഭാഗം, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി)
നിർണ്ണായക പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉയർന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും വേഗതയോടെയും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നിന്നുള്ള ബിസിനസ്സ് സഹകരണം പദ്ധതികൾക്ക് കരുത്താകും. ഔദ്യോഗിക ഹ്രസ്വയാത്രകളിൽ സമയപാലനം കർശനമാക്കുക. നവീന ആശയവിനിമയ ശൃംഖലകൾ വഴി പുതിയ പ്രൊഫഷണൽ കരാറുകൾ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.
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AI ജ്യോതിഷം, അസ്ട്രോളജിക്കൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയത്
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