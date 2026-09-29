കോഴിക്കോട്: മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കിയ കേസിൽ യൂട്യൂബർ അശ്വന്ത് കോക്കിന് ജാമ്യം. സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യമാണ് അനുവദിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അശ്വന്ത് കോക്കിനെ നടക്കാവ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കോഴിക്കോട് സരോവരത്തിന് സമീപം അശ്വന്തിന്റെ വാഹനം ഒന്നിലധികം വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ പിന്നീട് അശ്വന്തിനെ തടഞ്ഞു വെച്ചതോടെയാണ് പോലിസെത്തി ഇയാളെ വൈദ്യപരിശോധനക്കായി കൊണ്ടു പോയത്.
തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് ഏഴ് മണിയോടെ എരഞ്ഞിപ്പാലത്തുവെച്ചായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. അശ്വന്ത് ഓടിച്ച ഥാര് ജീപ്പ് നിര്ത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ രണ്ട് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിലും ഥാര് ഇടിച്ചു. അപടകമുണ്ടാക്കിയ ശേഷം വാഹനം ഓടിച്ചുപോകുകയാണ് അശ്വന്ത് കോക്ക് ചെയ്തത്. ട്രാഫിക് പൊലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ നാട്ടുകാരാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.
പോലീസിനോടും അശ്വന്ത് തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. മനുഷ്യ ജീവന് അപകടകരമായ രീതിയിൽ വാഹനമോടിക്കുക, മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുക തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിരുന്നത്.അശ്വന്തിന്റെ ഥാർ ജീപ്പും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു.വിവിധ സിനിമ റിവ്യൂകളിലൂടെയാണ് അശ്വന്ത് യൂട്യൂബർ എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തനായത്.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വിവാദങ്ങളിലും അശ്വന്ത് പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം അപകടത്തി പരിക്കേറ്റവർ ഇതുവരെ പരാതികൾ അശ്വന്തിനെതിരെ നൽകിയിട്ടില്ല. ഇത് വന്നാൽ ഇതിനും വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയേക്കും. അശ്വന്തിന്റെ വാഹനം ഒരു ഭിന്നശേഷിക്കാരന്റെ വാഹനത്തിൽ ഇടിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.