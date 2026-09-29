ലഖ്നൗ: ആറുമാസത്തിനകം ഉത്തർ പ്രദേശിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. മൂന്നാമതും തുടർച്ചയായി ഭരണത്തിലെത്തുകയെന്ന ചരിത്ര നേട്ടത്തിന്റെ ഫൈനലിന് മുമ്പ്് സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഒഴിവു വന്നിരിക്കുന്ന 10 സീറ്റുകളിൽ ബിജെപിക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് ഏഴു സീറ്റുകളാണ്. എട്ടാമതൊന്നുകൂടി കിട്ടാനും സാധയത ഏറെയാണ്. രണ്ടുവോട്ടുകൾകൂടി കിട്ടിയാൽ എട്ടാമത്തെ സീറ്റുലഭിക്കാം. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഈ സെമി ഫൈനലിന്റെ ഫലം യുപിയുടെ മറ്റൊരു ചരിത്രമാകും.
യുപിയിൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും കോൺഗ്രസ്സും വെവ്വേറെയാണ് മത്സരിച്ചത്. ഇത്തവണ ബിജെപിയെ ‘തറപറ്റിക്കാൻ’ ലക്ഷ്യമിട്ട് കോൺഗ്രസ്സും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഈ പുതിയ സഖ്യത്തിന് ബിജെപിയുടെ ‘ലക്ഷ്യം’ പൊളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ 2027 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം മറ്റൊന്നാകില്ലെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. മൂന്നാമതും ബിജെപി എന്ന ചുവരെഴുത്തായിരിക്കും രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുഫലം. അതിനാൽത്തന്നെ രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആശങ്ക ഏറെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്.
10 രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പണം ഇന്ന് (സെപ്തംബർ 29) ആരംഭിക്കും. ഒക്ടോബർ 16-ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ സജീവമായി. ഒക്ടോബർ 6 വരെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാം. ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും നാല് സെറ്റ് പത്രികകൾ വരെ സമർപ്പിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്; ഓരോ സെറ്റിലും 10 എംഎൽഎമാരുടെ ഒപ്പ് ആവശ്യമാണ്. സമാജ്വാദി പാർട്ടി തങ്ങളുടെ എംഎൽഎമാരോട് ലഖ്നൗവിൽ തുടരാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (ബിജെപി) കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുകയും ഉടൻ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
വോട്ടിന്റെ കണക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്?
ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭയിൽ നിലവിൽ 403-ൽ 397 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്; ആറ് സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും 37 വോട്ടുകൾ ആവശ്യമാണ്.
നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസിന് (എൻഡിഎ) 294 അംഗങ്ങളുണ്ട്. ബിജെപി, അനുപ്രിയ പട്ടേലിന്റെ അപ്ന ദൾ (സോനെലാൽ), ജയന്ത് ചൗധരിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ലോക് ദൾ (ആർഎൽഡി), ഓം പ്രകാശ് രാജ്ഭറിന്റെ സുഹൽദേവ് ഭാരതീയ സമാജ് പാർട്ടി (എസ്ബിഎസ്പി), സഞ്ജയ് നിഷാദിന്റെ നിഷാദ് പാർട്ടി എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. 294 എംഎൽഎമാരുള്ള എൻഡിഎയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഏഴ് സീറ്റുകൾ നേടാനാകും. എന്നാൽ എട്ടാമത്തെ സീറ്റ് നേടുന്നതിന് രണ്ട് വോട്ടുകൾ കുറവായിരിക്കും എന്നത് ഒരു പ്രതിസന്ധിക്ക് വഴിയൊരുക്കിയേക്കാം.
മറുവശത്ത്, കോൺഗ്രസിനൊപ്പം സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്ക് 103 എംഎൽഎമാരുണ്ട്. എസ്പി-കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിന് രണ്ട് സീറ്റുകൾ ഉറപ്പിക്കാനാകും. എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ സീറ്റ് വിജയിക്കുന്നത് അധിക പിന്തുണ, ക്രോസ്-വോട്ടിംഗ്, രണ്ടാം മുൻഗണനാ വോട്ടുകൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
ഒക്ടോബർ 16-ന് രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
വോട്ടെടുപ്പ് തീയതിയായ ഒക്ടോബർ 16 അടുക്കുന്തോറും രാഷ്ട്രീയ മത്സരം കടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയം, സഖ്യരൂപീകരണം, ചെറിയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎമാരിൽ നിന്നുമുള്ള പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ പാർട്ടികൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് എന്നതും ഈ മത്സരത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള 10 രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി നവംബർ 25-ന് അവസാനിക്കും. നിലവിൽ ഇതിൽ എട്ട് സീറ്റുകൾ ബിജെപിയുടെ കൈവശമാണുള്ളത്; സമാജ്വാദി പാർട്ടി (എസ്പി), ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി (ബിഎസ്പി) എന്നിവയ്ക്ക് ഓരോ സീറ്റ് വീതമാണുള്ളത്. ബിജെപി അംഗങ്ങളായ ദിനേശ് ശർമ്മ, ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി, അരുൺ സിംഗ്, ബൻവാരി ലാൽ വർമ്മ, ബ്രിജ് ലാൽ, നീരജ് ശേഖർ, സീമ ദ്വിവേദി, ഗീത ശാക്യ എന്നിവരും, എസ്പി അംഗം രാം ഗോപാൽ യാദവ്, ബിഎസ്പി അംഗം രാംജി ഗൗതം എന്നിവരുമാണ് ഈ നവംബറിൽ വിരമിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപി അംഗം നരേഷ് ബൻസാലും ഈ നവംബറിൽ രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കും.