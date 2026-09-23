ഭാരതത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ-ഭരണ രംഗത്ത് ഏറ്റവും ശക്തരിൽ ഒരാളായ
യോഗി ആദിത്യനാഥ്, ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഏറ്റവും കാലം തുടർച്ചയായി മുഖ്യമന്ത്രിയായ വ്യക്തിയെന്ന ചരിത്രം നേടി. 2017 മുതൽ തുടർച്ചയായി രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച ഈ ബിജെപി നേതാവ് 1998 മുതൽ 2017 വരെ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളം ലോക്സഭാ അംഗമായിരുന്നു. 26-ാം വയസ്സിലാണ് ഗോരഖ്പൂർ ലോക്സഭാ സീറ്റിൽ വിജയിച്ചത്. 1998-ൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എംപിമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. അതേമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായി അഞ്ച് തവണ കൂടി അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. 2017-ലാണ് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മാറിയത്, ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി. ആദ്യം 2017-ൽ യുപി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2022-ൽ ഗോരഖ്പൂർ അർബൻ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച് സംസ്ഥാന നിയമസഭാംഗമായി. ഒരു സംന്യാസിയും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായ യോഗി ആദിത്യനാഥ്, 2014 സെപ്തംബർ മുതൽ ഗോരഖ്പൂരിലെ ഗോരഖ്നാഥ് മഠത്തിന്റെ മഹന്ത് (മുഖ്യ പുരോഹിതൻ) കൂടിയാണ്. മൂന്നാംവട്ടവും വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ, 2017 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സജ്ജനാകുകയാകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിനു നൽകിയ വിശദമായ അഭിമുഖത്തിൽനന്ന് ചില ഭാഗങ്ങൾ:
യുപിയിലെ
തൊഴിൽ മേഖല
ചോദ്യം: ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുവ തൊഴിൽശക്തിയുള്ള ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ്. റെക്കോർഡ് നിക്ഷേപങ്ങളും ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സമ്മിറ്റിലെ ധാരണാപത്രങ്ങളും ഉണ്ട്. എപ്പോഴാണ് ഈ ധാരണാപത്രങ്ങൾ യഥാർത്ഥ തൊഴിലവസരങ്ങളായി മാറുന്നത്? കൂടാതെ, എല്ലാ സർക്കാരുകൾക്കും ഒരു പ്രധാന വിഷയമായി ‘ജെൻ-ഇസഡ്’ (പുതിയ തലമുറ) മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്; അവരെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും?
ഉത്തരം: നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി, നിക്ഷേപത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളായും സംരംഭങ്ങളായും തൊഴിലവസരങ്ങളായും മാറ്റുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉത്തർപ്രദേശ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. 2023-ലെ ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സമ്മിറ്റിൽ, 93 ലക്ഷത്തിലധികം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 33.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചു. അതിൽ വലിയൊരു ഭാഗം ഇപ്പോൾ ധാരണാപത്രത്തിന്റെ ഘട്ടം പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞു; കൂടാതെ 7.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം കൂടി പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം വ്യക്തമാണ്: ഒരു ധാരണാപത്രം പദ്ധതിയായി മാറണം, പദ്ധതി ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റായി മാറണം, ആ ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണം.
മനുഷ്യവിഭവത്തെ മനുഷ്യമൂലധനമാക്കി മാറ്റുക എന്നതും, 2017-ന് മുമ്പ് ഉപജീവനത്തിനായി പലപ്പോഴും കുടിയേറാൻ നിർബന്ധിതരായ യുവതൊഴിലാളികളുടെ സാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നതുമാണ് ഞങ്ങളുടെ വലിയ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലോബൽ കേപ്പബിലിറ്റി സെന്ററുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക്്സ്- സെമികണ്ടക്ടർ മേഖലകൾ, ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ, നൂതന ഉൽപ്പാദന സംവിധാനങ്ങൾ, വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൈപുണ്യ വികസനം തുടങ്ങി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഒരു തൊഴിൽ ആവാസവ്യവസ്ഥ ഞങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്. 96 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ചെറുകിട- ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ (എംഎസ്എംഇ), വളർന്നുവരുന്ന 24,000-ത്തിലധികം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, 35,000-ത്തിലധികം ഫാക്ടറികൾ എന്നിവയുമായി ഞങ്ങൾ ഇതിനകം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്; കൂടാതെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക ഇടനാഴികളിലായി 27 സംയോജിത ഉൽപ്പാദന- ലോജിസ്റ്റിക്സ് ക്ലസ്റ്ററുകളും വികസിപ്പിച്ചുവരുന്നു. ഇവ ഒറ്റപ്പെട്ട സംരംഭങ്ങളല്ല; നിക്ഷേപങ്ങളെ സംരംഭങ്ങൾ, വിതരണ ശൃംഖലകൾ, നൈപുണ്യം, തൊഴിൽ എന്നിവയാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണിവ.
‘ജെൻ-ഇസഡ്’ തലമുറയ്ക്ക് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇന്നത്തെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ യുവാക്കൾക്ക് സർക്കാർ ജോലിയിൽ ഉപരിയായി പലതും വേണം; ഇവിടെ പഠിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും ബിസിനസ്സ് കെട്ടിപ്പടുക്കാനും ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ മത്സരിക്കാനുമുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മികച്ച ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ, വിശ്വസനീയമായ വൈദ്യുതി, സുരക്ഷിതമായ പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ, വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ കണക്റ്റിവിറ്റി, സംരംഭകത്വത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ദൈനംദിന ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയും അവസരങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ആ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. കേവലം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് യഥാർത്ഥ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ നൈപുണ്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. യുവാക്കൾക്ക് വിദഗ്ധരായ പ്രൊഫഷണലുകളും സംരംഭകരും നവീകരണ വിദഗ്ധരും തൊഴിൽ ദാതാക്കളുമായി മാറാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുടിയേറ്റം തടയുക എന്നത് മാത്രമല്ല ലക്ഷ്യം; മറിച്ച്, യുവാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒരിടമായി ഉത്തർപ്രദേശിനെ മാറ്റുക എന്നതാണ്.
കർമ്മപദ്ധതി
ഇങ്ങനെയാണ്
ചോദ്യം: ഉത്തർപ്രദേശിനെ വൺ ട്രില്യൺ ഡോളർ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കർമ്മപദ്ധതി എന്താണ്? നോയിഡ-ഗാസിയാബാദ് മേഖലകൾക്ക് അപ്പുറം, പൂർവാഞ്ചൽ, ബുന്ദേൽഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ പിന്നാക്ക മേഖലകളിൽ എങ്ങനെ വ്യവസായവൽക്കരണം കൊണ്ടുവരാനാണ് നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിടുന്നത്?
ഉത്തരം: ഉത്തർപ്രദേശ് ഇതിനകം ശക്തമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ പാതയിലാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം (ജിഎസ്ഡിപി) 2016-17-ൽ 13.30 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നത് 2025-26-ൽ 36 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സർവേ പ്രകാരം, ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം അത് ഏകദേശം 40 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലെത്തുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ആ വളർച്ചാ വേഗത നിലനിർത്തുക എന്നതും വൺ ട്രില്യൺ ഡോളർ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ള അടിത്തറ പാകുക എന്നതുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം. എക്സ്പ്രസ് വേകൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, വിശ്വസനീയമായ വൈദ്യുതി, ലോജിസ്റ്റിക്്സ്, വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശക്തമായ ഒരു അടിത്തറ ഞങ്ങൾ ഇതിനകം ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ഘട്ടം വ്യവസായവൽക്കരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, എംഎസ്എംഇകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നിവയാണ്.
ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യത്തിനും വികസിത ഉത്തർപ്രദേശിനും വേണ്ടി ഈ വളർച്ച നോയിഡയിലും ഗാസിയാബാദിലും കേന്ദ്രീകരിച്ച് തുടരാനാവില്ല. ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ അടുത്ത ഘട്ട വളർച്ചയുടെ പ്രധാന എഞ്ചിനുകളായി പൂർവാഞ്ചലും ബുന്ദേൽഖണ്ഡും മാറേണ്ടതുണ്ട്. ബുന്ദേൽഖണ്ഡിൽ പ്രതിരോധ വ്യാവസായിക ഇടനാഴിയും ബുന്ദേൽഖണ്ഡ് വ്യാവസായിക വികസന അതോറിറ്റിയും ഉണ്ട്, അതേസമയം പൂർവ്വാഞ്ചൽ പൂർവ്വാഞ്ചൽ എക്സ്പ്രസ് വേ, മികച്ച കണക്റ്റിവിറ്റി, ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഉയർന്നുവരുന്ന വ്യാവസായിക ക്ലസ്റ്ററുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടുന്നു. ഈ മേഖലകളിലെ നിക്ഷേപത്തിന് ഞങ്ങൾ ശക്തമായ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകുന്നു.
– പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക ശക്തികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മേഖലകളെ വികസിപ്പിക്കുകയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന തന്ത്രം.
– ഓരോ മേഖലയെയും വിപണികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക, പ്രാദേശികമായ കരുത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യവസായ കൂട്ടായ്മകൾ (ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്) രൂപീകരിക്കുക, പ്രാദേശിക പ്രതിഭകൾക്കും വിഭവങ്ങൾക്കും അടുത്തായി നിക്ഷേപം എത്തിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. – പൂർവാഞ്ചലിന്റെ പ്രധാന വ്യാവസായിക-ലോജിസ്റ്റിക്സ് കേന്ദ്രമായി ഗോരഖ്പൂരിന് മാറാൻ സാധിക്കും; വാരണാസിക്ക് തുണിത്തരങ്ങൾ, കരകൗശല വസ്തുക്കൾ, ടൂറിസം, സേവന മേഖലകൾ എന്നിവയിൽ വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്; ബുന്ദേൽഖണ്ഡ് ഒരു ഉൽപ്പാദന-പ്രതിരോധ കേന്ദ്രമായി ഉയർന്നുവരാൻ കഴിയും. – ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ നഗരമോ മേഖലയോ കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വളർച്ചയുടെ നിരവധി കേന്ദ്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ്.
കന്നുകാലികളും
കാർഷിക മേഖലയും
ചോദ്യം: ഉത്തർപ്രദേശിലെ കർഷകർ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന കന്നുകാലികളുടെ ശല്യം. ഒമ്പത് വർഷത്തെ ഭരണത്തിന് ശേഷവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കപ്പെടാത്തത്? കൂടാതെ, വളത്തിന്റെ ലഭ്യതയും കാർഷിക ഉൽപ്പാദനത്തിനുള്ള സാധനസാമഗ്രികളുടെ ചെലവും അവർ നേരിടുന്ന മറ്റ് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ്.
ഉത്തരം: ഉത്തർപ്രദേശ് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു കാർഷിക സമൂഹമാണ്; മറ്റേതൊരു സമൂഹത്തെയും പോലെ ഇതും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായ ചില രീതികളും വെല്ലുവിളികളും ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകില്ല. അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന കന്നുകാലികളുടെ പ്രശ്നം അത്തരത്തിലൊന്നാണ്. സർക്കാർ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, സമൂഹവും അതിനോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കന്നുകാലി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ (കാറ്റിൽ ഷെൽറ്ററുകൾ) സ്ഥാപിക്കുകയും അവയുടെ പരിപാലനത്തിന് പിന്തുണ നൽകുകയും അവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്തു. – ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ദൃശ്യമാണ്; കർഷകർക്ക് പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവപ്പെടുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ തുടരും.
– വളത്തിന്റെയും കാർഷിക ഉൽപ്പാദനത്തിനുള്ള സാധനസാമഗ്രികളുടെയും കാര്യത്തിലും ഇത് ബാധകമാണ്. – കർഷകർക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വളം ലഭ്യമാക്കുന്നതും പൂഴ്ത്തിവെപ്പിൽ നിന്നും കരിഞ്ചന്തയിൽ നിന്നും അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. – അതേസമയം, ജലസേചനം, യന്ത്രവൽക്കരണം, സാങ്കേതികവിദ്യ, മികച്ച വിത്തുകൾ, മണ്ണ് പരിപാലനം, കാര്യക്ഷമമായ കൃഷിരീതികൾ എന്നിവയിലൂടെ കൃഷിമേഖലയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
– കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ കാര്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചു, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലെ വലുതും കാർഷികാധിഷ്ഠിതവുമായ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത്, പുരോഗതി എന്നത് ഒരു തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയാണ്; അതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.
ജാതിയും യുപി രാഷ്ട്രീയവും
ചോദ്യം: 2027-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, നിങ്ങളുടെ ക്രമസമാധാന-വികസന അജണ്ടയ്ക്കെതിരെ സമാജ്വാദി പാർട്ടി- കോൺഗ്രസ് സഖ്യം ‘പിഡിഎ’ എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് ഉയർത്തുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും 2024-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഇത്തവണത്തെ ജാതി സമവാക്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്?
ഉത്തരം: പ്രാതിനിധ്യം, അഭിലാഷങ്ങൾ, പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങൾ, ഭരണം, സ്ഥാനാർത്ഥികൾ, എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സർക്കാരിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ അനുഭവം എന്നിങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രൂപപ്പെടുന്നത്. 2017-ലും 2022-ലും ഒബിസി, ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾ ഈ സർക്കാരിനെ വൻതോതിൽ പിന്തുണച്ചു; കാരണം, വിവേചനമില്ലാതെ ഭരണനേട്ടങ്ങൾ അവരിലേക്കും എത്തിച്ചേർന്നു. റേഷൻ അവരുടെ വീടുകളിലെത്തി, വീടുകൾ നൽകി, ശൗചാലയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു, ഗ്രാമങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി എത്തിച്ചു; ഇന്ന് ഒരു പൗരന് തന്റെ ജാതി വെളിപ്പെടുത്താതെ തന്നെ പരാതി നൽകാൻ സാധിക്കുന്നു. ‘ഗുണഭോക്താവിന്’ ജാതിയില്ല. – ഗുണഭോക്താവ് എന്നത് ജാതിക്ക് അതീതമായ ഒരു വിഭാഗമാണ് – അതാണ് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ കണക്കുകൂട്ടലും ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒത്തൊരുമയുടെ രസതന്ത്രവും.
– എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രാതിനിധ്യം, അന്തസ്സ്, സുരക്ഷ, അവസരങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ സമീപനം. സാമൂഹിക നീതി എന്നത് കേവലം പ്രാതിനിധ്യത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല; തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, സുരക്ഷ, അവസരങ്ങളിലേക്കുള്ള തുല്യമായ പ്രവേശനം എന്നിവയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജനങ്ങൾ സാമൂഹിക നീതിയും വികസനവും തമ്മിൽ ഒന്നിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടാകരുത്. അവർക്ക് രണ്ടും ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്, അവ രണ്ടും ലഭ്യമാക്കുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വവുമാണ്.
– സഖ്യങ്ങളെയും സീറ്റ് വിഭജനത്തെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അവ സംഘടന ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വ്യക്തമാണ്: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്ക് അതീതമായി, ഓരോ വിഭാഗത്തിലേക്കും ഓരോ ജില്ലയിലേക്കും ഓരോ വീട്ടിലേക്കും ഭരണം എത്തിക്കുക; ഒപ്പം ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ വികസനത്തിലും പുരോഗതിയിലും സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം അനുഭവവേദ്യമാക്കുക.
സാമൂഹ്യനീതി
നടപ്പാക്കുമ്പോൾ
ചോദ്യം: ജനസംഖ്യാനുപാതികമായ ഒബിസി- ദളിത് പ്രാതിനിധ്യം നിങ്ങളുടെ മന്ത്രിസഭയിലും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ നിയമനങ്ങളിലും ഇല്ലെന്ന വിമർശനം പലപ്പോഴും ഉയരാറുണ്ട്. ഇതിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എന്താണ്?
ഉത്തരം: എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സാമൂഹിക നീതി എന്നത് പ്രാതിനിധ്യവും സേവനം ലഭ്യമാക്കലും ചേർന്നതാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണസംവിധാനങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കാണാൻ കഴിയണം; നിയമനങ്ങളിൽ ഭരണഘടനാപരമായ സംവരണം നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. – ഒമ്പത് വർഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏകദേശം 9.50 ലക്ഷം നിയമനങ്ങൾ നടന്നു, അവയിലെല്ലാം സംവരണ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കപ്പെട്ടു. നിയമന പരീക്ഷകളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഭരണപരമായ ചെലവുകളും രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും വകവയ്ക്കാതെ ഞങ്ങൾ അവ റദ്ദാക്കി വീണ്ടും നടത്തി. കാരണം, സുതാര്യമല്ലാത്ത നിയമന പ്രക്രിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നത് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെയും ദളിത് വിഭാഗങ്ങളിലെയും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയാണ്. രണ്ടാമതൊരു തവണ പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്ത ഒരു യുവാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നീതിയുക്തമായ പരീക്ഷ എന്നത് കേവലമൊരു തത്ത്വമല്ല; അതൊരു സാമൂഹിക നീതിയാണ്.
– കോൺസ്റ്റബിൾ, ഹോം- ഗാർഡ് തസ്തികകളിലേക്കുള്ള സമീപകാല നിയമനങ്ങൾ നോക്കൂ; 75,000-ത്തിലധികം തസ്തികകളിലേക്കാണ് യുവാക്കൾ മത്സരിച്ചത്. നിയമന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവരുടെ സന്നദ്ധത ഒരു പ്രധാന കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്: സ്വാധീനമോ പണമോ ഉപയോഗിച്ചല്ല, മറിച്ച് യോഗ്യതയുടെയും സുതാര്യമായ പ്രക്രിയയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഉത്തർപ്രദേശിലെ നിയമനങ്ങൾ…
– അത്തരം തടസ്സങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നപ്പോൾ, അവയെ മറികടക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്തവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതമനുഭവിച്ചത്. ആ സാഹചര്യം മാറ്റാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് – സ്വാധീനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവേശനരീതിയിൽ നിന്ന് മാറി, സുതാര്യമായ സംവിധാനത്തിലൂടെ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക്. ഭരണകൂടത്തിൽ പ്രാതിനിധ്യം പ്രധാനമാണ്; എന്നാൽ, ഏറ്റവും വിദൂരമായ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു യുവാവിനും മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ തന്നെ ഭരണസംവിധാനത്തിൽ വിശ്വാസവും ആത്മവിശ്വാസവും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതും അത്രതന്നെ പ്രധാനമാണ്.
ആഭ്യന്തര -ക്രമസമാധാന മേഖല
ചോദ്യം: ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ച, പ്രതിഷേധങ്ങൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുപി പോലീസ് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്രമസമാധാനപാലനവും അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യവും തമ്മിലുള്ള അതിർവരമ്പ് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്?
ഉത്തരം: ആ അതിർവരമ്പ് വളരെ വ്യക്തമാണ്: സമാധാനപരമായ വിയോജിപ്പ്, സർക്കാരിനെതിരായ വിമർശനം, നിയമപരമായ പ്രതിഷേധം എന്നിവ ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശങ്ങളാണ്; സർക്കാർ അവയെ മാനിക്കുകയും വേണം. എന്നോട് വിയോജിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആളുകളെ തടയുകയല്ല എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം; മറിച്ച്, ആ വിയോജിപ്പ് അക്രമം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, പരീക്ഷക്രമക്കേട്, പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രമസമാധാനം മനഃപൂർവ്വം തകർക്കൽ എന്നിവയിലേക്ക് വഴിമാറുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.
– 2017-ന് മുമ്പ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ കിംവദന്തി പോലും കർഫ്യൂവിന് കാരണമായേക്കാം; കടകൾ ദിവസങ്ങളോളം അടച്ചിടേണ്ടി വരുന്നു, ദിവസവേതനക്കാർക്ക് വരുമാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. കട തുറക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യാപാരിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആരും സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാൽ, അക്രമത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന വ്യാജ വീഡിയോകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ നിയമാനുസൃതമായ അഭിപ്രായപ്രകടനത്തിനെതിരെയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്; മറിച്ച്, ആ ജില്ലയിലെ ജനജീവിതം തടസ്സമില്ലാതെ തുടരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയുടെ കാര്യത്തിലും ഇതേ തത്ത്വംതന്നെയാണ് ബാധകമാകുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. പരീക്ഷാ പേപ്പറുകൾ ചോർത്തുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്തവർക്കെതിരെയായിരുന്നു നടപടി. പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി വലിയ ചെലവിൽ വീണ്ടും നടത്തേണ്ടി വന്നപ്പോൾ, അതിനു പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം ഇതായിരുന്നു: മൂന്ന് വർഷം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥി, ചോർന്നുകിട്ടിയ പേപ്പർ വാങ്ങി പരീക്ഷയെഴുതിയ ഒരാളോട് പരാജയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക. നീതിയുക്തമായ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നത് യുവാക്കൾക്കെതിരായ നടപടിയല്ല; മറിച്ച്, ഒരു ഭരണകൂടം കൃത്യമായും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണത്.
– ഈ സർക്കാരിനെയോ എന്നെയോ വ്യക്തിപരമായി വിമർശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു നഷ്ടവുമില്ല; അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ഞാൻ ധാരാളമായി വായിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വ്യാജ വീഡിയോ ഒരു വ്യാപാരിയുടെ ഉപജീവനമാർഗം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം. ഇവ രണ്ടും ഒന്നല്ല. അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അവകാശവും, ഒപ്പം ഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും പഠിക്കാനുമുള്ള സാധാരണ പൗരന്റെ അവകാശവും സംരക്ഷിക്കാൻ ജനാധിപത്യത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ട്.
കാശിയും മഥുരയും
ചോദ്യം: രാമക്ഷേത്രത്തിന് ശേഷം, കാശിയിലേക്കും മഥുരയിലേക്കും ശ്രദ്ധ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മതപരമായ ടൂറിസത്തിന്റെ വികസനമാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രധാന മാതൃക? അതോ ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശ്രദ്ധ തിരിക്കലാണോ ഇത്?
ഉത്തരം: ഉത്തർപ്രദേശിലെ അയോധ്യ, കാശി, മഥുര-വൃന്ദാവൻ എന്നിവ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അത് നമ്മുടെ കരുത്താണ്; അവ സംരക്ഷിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. പൈതൃക സംരക്ഷണവും വികസനവും ഒരേസമയം സാധ്യമാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്.
– 2021-ൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കാശി വിശ്വനാഥ് ധാം നോക്കൂ. അവിടെ 25 കോടിയിലധികം തീർത്ഥാടകർ എത്തിച്ചേരുകയും, ഏകദേശം 1.25 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ദശാശ്വമേധ് ഘട്ടിലെ വള്ളക്കാരൻ, മദൻപുരയിലെ നെയ്ത്തുകാരൻ, വഴിയോരക്കച്ചവടക്കാരൻ, പൂജാരി, ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ, ഹോട്ടലുടമ, ഹോംസ്റ്റേ നടത്തുന്ന വീട്ടമ്മ എന്നിവരിലേക്കെല്ലാം ഈ പണം എത്തിച്ചേർന്നു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലൂന്നിയ ടൂറിസത്തിന്റെ ശക്തി ഇതാണ്: അത് താഴെത്തട്ടിൽ ഉപജീവനമാർഗ്ഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
അയോധ്യയിലും പ്രയാഗ്രാജിലും സമാനമായ കാഴ്ചയാണ് കാണാനാവുന്നത്. രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം അയോധ്യയിൽ സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവുണ്ടായി; അതേസമയം, 2025-ലെ മഹാകുംഭമേള പ്രയാഗ്രാജിലേക്ക് ഏകദേശം 66 കോടി തീർത്ഥാടകരെയാണ് എത്തിച്ചത്. ശുചിത്വം, കുടിവെള്ളം, ഗതാഗതം, ആരോഗ്യം, സുരക്ഷ എന്നിവയ്ക്കായി വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി, വൻ ജനക്കൂട്ടത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം സർക്കാർ മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി.
– എന്നാൽ, ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പൈതൃകം വികസിപ്പിക്കുന്ന അതേ സർക്കാർ തന്നെയാണ്, പതിറ്റാണ്ടുകളായി കിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശിനെ ബാധിച്ചിരുന്ന എൻസെഫലൈറ്റിസ് എന്ന രോഗത്തെ നിരന്തരമായ പൊതുജനാരോഗ്യ ഇടപെടലുകളിലൂടെ നേരിട്ടതും. ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഗണ്യമായി വികസിപ്പിച്ചു; ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും ഒരു സർവ്വകലാശാല എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു. ഇന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ 80-ലധികം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും 80-ലധികം സർവ്വകലാശാലകളുമുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ മാതൃക ‘പൈതൃകം വേണോ വികസനം വേണോ’ എന്നോ, ‘ടൂറിസം വേണോ ആരോഗ്യം-വിദ്യാഭ്യാസം വേണോ’ എന്നോ ഉള്ളതല്ല. പൈതൃകം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, മാനവ വിഭവശേഷി, സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങൾ എന്നിവ പരസ്പരം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണിത്. ഞങ്ങൾ ഭൂതകാലത്തിനും ഭാവികാലത്തിനുമിടയിൽ ഒന്നിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പൈതൃകത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. – അതേസമയം ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്ന ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, നൈപുണ്യ വികസനം എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പുകഴിഞ്ഞാൽ…
ചോദ്യം: 2027-ന് ശേഷം ദേശീയ തലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന പങ്കിനെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉയരാറുണ്ട്. ഭാവിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഒരു മത്സരാർത്ഥിയായി താങ്കൾ സ്വയം കാണുന്നുണ്ടോ, അതോ ഉത്തർപ്രദേശ് തന്നെയാണോ താങ്കളുടെ അന്തിമ കർമ്മഭൂമി?
ഉത്തരം: ഉത്തരവാദിത്വബോധത്തോടും ‘രാജ്യം ആദ്യം’ എന്ന തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുമാണ് ഞാൻ പൊതുജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ 25 കോടി ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിജിയും പാർട്ടിയും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ പൊതുജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പദവികളിലൊന്നായും, ഒപ്പം അത്രതന്നെ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമായും ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നു. സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും ഭരണപരമായും സംസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിലാണ് എന്റെ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ.
നടപ്പാക്കാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
ചോദ്യം: ഗോരഖ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎ എന്ന നിലയിൽ…
ഇതുവരെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഒരു കാര്യം എന്താണ്?
ഉത്തരം: കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടയിൽ, ക്രമസമാധാനം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ഗതാഗത-വാർത്താവിനിമയ ബന്ധങ്ങൾ, നിക്ഷേപം, സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ആത്മവിശ്വാസം തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉത്തർപ്രദേശിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ശക്തമായ ഒരു അടിത്തറ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും സംസ്ഥാനത്തെ വളർച്ചയുടെ പുതിയ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ വലിപ്പവും വ്യാപ്തിയും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ നിരന്തരം നിലവാരം ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ മാറ്റം മാറ്റമില്ലാത്തതും സുസ്ഥിരവുമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ എന്നതാണ് എന്റെ ആശങ്ക.
ഉത്തർപ്രദേശ് കേവലം വലിപ്പത്തിൽ വളരുക മാത്രമല്ല, മറിച്ച് മൂല്യശൃംഖലയിൽ നിർണ്ണായകമായ മുന്നേറ്റം നടത്തുക എന്നതാണ് അടുത്ത വെല്ലുവിളി. നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലേക്കും, തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കരിയറുകളും സംരംഭങ്ങളും രൂപീകരിക്കുന്നതിലേക്കും, പ്രധാന സാമ്പത്തിക ഇടനാഴികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും തനതായ സാമ്പത്തിക വ്യക്തിത്വം നൽകുന്നതിലേക്കും നാം മാറേണ്ടതുണ്ട്. – ഇത്രയധികം യുവജനങ്ങളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്, വളർച്ചയുടെ വേഗത കുറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. ഉത്തർപ്രദേശിനെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന വളർച്ചാ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാക്കി മാറ്റുക മാത്രമല്ല, ഒരു ആഗോള സാമ്പത്തിക ശക്തിയാക്കി മാറ്റുക എന്നതുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ദൗത്യം; ഇവിടെയുള്ള യുവാക്കൾക്ക് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരിടമായി ഇതിനെ മാറ്റണം.