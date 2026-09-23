ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനിയും കുറഞ്ഞത് അഞ്ചുമാസമുണ്ട്. പക്ഷേ, തെരഞ്ഞെടുപ്പുപ്രചാരണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. പോസ്റ്ററും ഹോർഡിങ്ങുകളുംകൊണ്ടാണ് ‘യുദ്ധം’ നടക്കുന്നത്. വോട്ടർമാരുടെ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടോ, മനസ്സ് അറിയാൻ വേണ്ടിയോ എന്നതാണ് സംശയം.
കടുത്ത് ഹിന്ദുവിരുദ്ധപ്പാർട്ടി, അയോദ്ധ്യയിൽ ശ്രീരാമന്് ക്ഷേത്രം പണിയാൻ ഞാൻ ഭരണത്തിലെന്നല്ല, ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മതിക്കില്ല എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചത് സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് മുലായം സിങ് ആയിരുന്നു. യുപിയിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരേ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ അയോദ്ധ്യയിൽ കർസേവയ്ക്കെത്തിയ രാമഭക്തരെ നിറയൊഴിച്ച് വീഴ്ത്തി സരയൂനദിയിൽ എറിഞ്ഞുകൊന്നയാളാണ് മുലായം സിങ്. ആ മുലായത്തിന് ഇപ്പോൾ പ്രായമായി. സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലില്ല. ‘നേതാജി’ക്ക് പകരം മകൻ അഖിലേഷ് യാദവാണിപ്പോൾ പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്നത്. അഖിലേഷാകട്ടെ, തികച്ചും വേറിട്ടൊരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിലാണ്. ബിജെപിയെഎതിർക്കാനും ചെറുക്കാനും രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ സംരക്ഷകനെന്ന റോൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, കടുത്ത രാമഭക്തനായി വേഷം കെട്ടുകയാണ്.
ലക്നൗവിലെ സമാജ്വാദി പാർട്ടി ഓഫീസിന് പുറത്ത് കാണുന്ന പുതിജെ്യാരു കൂറ്റൻ ഹോർഡിഗ് മലയാളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സിനിമാ സംഭാഷണം ഓർമ്മിപ്പിക്കും. ഹരിശ്രീ അശോകന്റെ കഥാപാത്രം വേഷം മാറി ഒളിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുന്ന ദിലീപിന്റെ കഥാപാത്രത്തോട് പറയുന്നുണ്ട്, (ഈ പറക്കും തളിക) ”സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണ്ടടാ ഉണ്ണീ, ഇത് ഞാനല്ല്” എന്ന്. അഖിലേഷിന്റെ പോസ്റ്ററിലേക്ക് ആരും സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിപ്പോകും. മനസ്സിൽ സിനിമാ ഡയലോഗും ഓർമ്മവരും, എന്നിട്ട് ഉറപ്പിക്കും, ഇത് അഖിലേഷ് യാദവ്തന്നെ എന്ന്. പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് ഹനുമാൻ സ്വാമിയിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം തേടുന്നതായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതണ് കൂറ്റൻ പോസ്റ്റർ. വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ‘വിജയ് ഭവ 2027’ (2027-ൽ വിജയിക്കട്ടെ) എന്ന സന്ദേശത്തോടൊപ്പം, കൈകൂപ്പി ദൈവത്തിന് മുന്നിലിരിക്കുന്ന യാദവിനെയാണ് പോസ്റ്ററിൽ കാണിക്കുന്നത്.
യാദവിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിരവധി പോസ്റ്ററുകൾ ലക്നൗവിലും ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ പുതിയ പോസ്റ്റർ വന്നതെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. മുൻ എസ്പി നേതാക്കളായ അതീഖ് അഹമ്മദ്, അസം ഖാൻ, മുഖ്താർ അൻസാരി എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ പോസ്റ്ററുകൾ, യാദവിനെ ‘മാഫിയ’ ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവയായിരുന്നു.
അഖിലേഷ് യാദവിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ ഗാസിപൂർ, അംബേദ്കർ നഗർ, മൊറാദാബാദ്, ഉന്നാവോ, ഇറ്റാവ, സീതാപൂർ, ബറേലി, മീററ്റ്, അസംഗഢ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വ്യാപകമാക്കിയിരുന്നത്. ക്രമസമാധാന നിലയും രാഷ്ട്രീയവും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് മുൻ എസ്പി സർക്കാരിനെതിരെയും അവ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ചവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ, പിന്നീട് പ്രാദേശിക നിവാസികളോ എസ്പി പ്രവർത്തകരോ ചേർന്ന് പോസ്റ്ററുകൾ നീക്കം ചെയ്തു.
എന്നാൽ, ഏറ്റവും ഒടുവിലായി വന്ന പോസ്റ്റർ യാദവിനെ ഭക്തിനിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും 2027-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി അനുഗ്രഹം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഉത്തർപ്രദേശിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാകുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ.
ബിജെപി-എസ്പി പോരാട്ടം എഐയിലേക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്കും മാറുകയാണ്.
ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയും പ്രതിപക്ഷമായ എസ്പിയും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ മത്സരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്കും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇരുപക്ഷവും എഐ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഉള്ളടക്കം, പരിഹാസരൂപേണയുള്ള വീഡിയോകൾ, രാഷ്ട്രീയ ചിഹ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാപകമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തിങ്കളാഴ്ച ലഖ്നൗവിലെ എസ്പി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവെ, രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണങ്ങൾക്കായി ബിജെപി ‘ജനറേറ്റീവ് എഐ’ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി യാദവ് ആരോപിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷത്തായിരിക്കെ, സമാജ് വാദിപാർട്ടി ഒരു തവണ കല്യാൺസിങ്ങിന്റെ ബിജെപി സർക്കാരിനെ തോൽപ്പിച്ചിറക്കിവിട്ടത് ‘ഉത്തർപ്രദേശിന് തീപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്ന പ്രചാരണ പരിപാടിയിലൂടെയായിരുന്നു. ആ പ്രചാരണത്തെ കല്യാൺസിങ് കാര്യമായി എടുത്തിരുന്നില്ല. പക്ഷേ യോഗി ആദിത്യനാഥ് അങ്ങനെയല്ല. അതേ ശക്തിയിൽ തിരിച്ചടിക്കുകയാണ്.