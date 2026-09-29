ന്യൂദല്ഹി: പഞ്ചാബിലെ ലവ്ലി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് നടക്കുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥി കലാപത്തില് പങ്കെടുക്കാത്ത സിജെപി നേതാവ് അഭിജിത് ദീപ്കെയുടെ ആത്മാര്ത്ഥതയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മികച്ച നടിക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ യാമി ഗൗതം. ആം ആദ്മി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായതു കൊണ്ടാണ് പഞ്ചാബിലെ വിദ്യാര്ത്ഥികലാപത്തില് പങ്കുചേരാന് അഭിജിത് ദീപ്കെ മടിക്കുന്നതെന്നും യാമി ഗൗതം ആരോപിച്ചു. അഭിജിത് ദീപ്കെയുടെ ആത്മാര്ത്ഥതയെയാണ് യാമി ഗൗതം ചോദ്യം ചെയ്തത്.
ആം ആദ്മി ഭരിയ്ക്കുന്ന പഞ്ചാബിലെ പൊലീസിന്റെ അക്രമമാണ് വിദ്യാര്ത്ഥികളെ കലാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. വിദ്യാര്ത്ഥികലാപത്താല് കത്തുന്ന ലവ്ലി പ്രൊഫഷണല് യൂണിവേഴ്കിറ്റിയിലേക്ക് അഭിജിത് ദീപ്കെ എന്തുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്യാനെത്തുന്നില്ലെന്ന് യാമി ഗൗതം ചോദിച്ചു.
നേരത്തെ കോണ്ഗ്രസും ജാര്ഖണ്ഡ് മുക്തി മോര്ച്ചയും ചേര്ന്ന് ഭരിയ്ക്കുന്ന ജാര്ഖണ്ഡിലെ പിഎസ് സി യുടെ പരീക്ഷാക്രമക്കേടുകള്ക്കെതിരെ ജെന്സീ കലാപം നടത്തിയപ്പോഴും അഭിജിത് ദീപ്കെയോ മറ്റ് സിജെപി നേതാക്കളോ തിരിഞ്ഞുനോക്കിയിരുന്നില്ല. അതേ സമയം ബിജെപി ഭരിയ്ക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില് മാത്രം പ്രശ്നങ്ങള് ഉയര്ത്തുകയാണ് സിജെപി.