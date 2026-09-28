ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വിജയകരവും ജനപ്രിയവുമായ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് “ഹനുമാൻ അൻഷ്” . ₹2 കോടി ബജറ്റിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ₹400 കോടിയിലധികം കളക്ഷൻ നേടി . ചിത്രം അതിലെ അഭിനേതാക്കൾ, സംവിധായകൻ, നിർമ്മാതാവ് എന്നിവർക്ക് മാത്രമല്ല, ഗായകർക്കും അംഗീകാരം നേടിക്കൊടുത്തു.
പ്രത്യേകിച്ച്, “മൈനേ തേരേ ഹായ് ഭരോസേ ഹനുമാൻ” എന്ന ഗാനം ആലപിച്ച കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ള ബുണ്ടേലി ഗായകൻ സുനിൽ ലോധി വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട് . ഒരുകാലത്ത് ട്രെയിനുകളിൽ പാട്ടുപാടി ഉപജീവനം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന സുനിൽ ലോധി ഇപ്പോൾ രാജ്യമെമ്പാടും വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടുന്നു. ജനനം മുതൽ സുനിൽ ലോധി കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ളയാളാണ്.
ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവായ അനുപ്രിയ നാഗർ സുനിൽ ലോധിയുടെ നേത്രചികിത്സയ്ക്ക് സഹായവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്.അനുപ്രിയ മുംബൈയിലെ ഒരു നേത്രരോഗവിദഗ്ദ്ധരാണ് ലോധിയെ ഇനി ചികിത്സിക്കുക. സുനിൽ ലോധിയെ ഉടൻ ബോംബെയിലെത്തിക്കും.
അനുപ്രിയ നഗറിന് മുമ്പ്, മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവും സുനിൽ ലോധിക്ക് ചികിത്സ ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു . അടുത്തിടെ സുനിൽ ലോധി മുഖ്യമന്ത്രി ഡോ. മോഹൻ യാദവിനെ കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു.