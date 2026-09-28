കൊല്ക്കത്ത : പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പ്രതിസന്ധിയും ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലെ തടസങ്ങളും മൂലം ക്രൂഡ് ഓയില്, പ്രകൃതിവാതക വിതരണത്തിലുണ്ടായ തടസങ്ങളെ ഭാരതം ഇതുവരെ വിജയകരമായി നേരിട്ടുവെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹര്ദീപ് സിംഗ് പുരി . ആഗോള ഊര്ജ്ജ രംഗത്തെ സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്.ഓരോ വെല്ലുവിളിക്കുള്ളിലും ഒരു അവസരമുണ്ടെന്നും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കൊല്ക്കത്തയില് ‘മെര്ച്ചന്റ്സ് ചേംബര് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആന്ഡ് ഇന്ഡസ്ട്രി’ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഹര്ദീപ് സിംഗ് പുരി. ആഗോള ഊര്ജ്ജ വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങള്ക്കിടയിലും ഭാരതം സുരക്ഷിതമായി തുടരുന്നുണ്ട്.ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. എന്നാല് കാര്യങ്ങള് കൈവിട്ടുപോകാന് ഞങ്ങള് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ഉറപ്പുനല്കാം,’ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ 27 രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് ക്രൂഡ് ഓയില് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്ന ഭാരതം ഇപ്പോള് 41 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആ ശൃംഖല വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, അതുവഴി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിലുണ്ടാകുന്ന തടസങ്ങള് മൂലമുള്ള ആഘാതം കുറയ്ക്കാന് സാധിച്ചുവെന്നും പുരി പറഞ്ഞു.
ഭാരതത്തിന്റെ പ്രധാന ഊര്ജ്ജ വിതരണക്കാരായ ഖത്തര്, യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങള് ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം മൂലം സംഘര്ഷഭരിതമായ മേഖലയിലോ അതിനോട് ചേര്ന്നോ ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ചെങ്കടല് വഴിയുള്ള ക്രൂഡ് ഓയില് ഗതാഗതം വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതിലെ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും പുരി പറഞ്ഞു.ഈ മേഖലയിലെ കപ്പല് ഗതാഗതത്തിന് ഹൂതി ആക്രമണങ്ങള് ഭീഷണിയാകാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം.
എല്പിജി (LPG) ലഭ്യതയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമെന്ന് ഹര്ദീപ് സിംഗ് പുരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2014-ല് 14 കോടിയായിരുന്ന ഗാര്ഹിക കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം 33.5 കോടിയായി ഉയര്ന്നതോടെ ഭാരതത്തിലെ എല്പിജി ആശ്രയത്വം കുത്തനെ വര്ധിച്ചു.
വിതരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി, പ്രതിദിന ആഭ്യന്തര എല്പിജി ഉല്പ്പാദനം 34,000 മെട്രിക് ടണ്ണില് നിന്ന് 54,000 മെട്രിക് ടണ്ണായി ഭാരതം വര്ധിപ്പിച്ചു. ഒപ്പം, സാധ്യമായ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ബദല് ഊര്ജ്ജ സ്രോതസുകളിലേക്ക് മാറാന് ഉപഭോക്താക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പുരി പറഞ്ഞു .
‘താങ്ങാനാവുന്ന വിലയില് എപ്പോഴും ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുക’ എന്നതാണ് സര്ക്കാരിന്റെ നയമെന്ന് പുരി പറഞ്ഞു. 2021 നവംബര്, 2022 മേയ്, 2026 മാര്ച്ച് 10 എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ ഇന്ധനത്തിന്മേലുള്ള കേന്ദ്ര എക്സൈസ് തീരുവ കുറച്ച കാര്യം അദ്ദേഹം ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു.അവസാനമായി വരുത്തിയ കുറവ് പെട്രോള്, ഡീസല് വിലകളില് ലിറ്ററിന് 10 രൂപയുടെ കുറവുണ്ടാക്കിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പൊതുമേഖലാ എണ്ണ വിപണന കമ്പനികള്ക്ക് പ്രതിദിനം ഏകദേശം 530 കോടി രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോള് സര്ക്കാര് അവര്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കിയതായി പുരി വ്യക്തമാക്കി.രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തമായ സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്, ആഗോള ശരാശരിയേക്കാള് മൂന്നിരട്ടി വേഗതയിലാണ് ഭാരതത്തിലെ ഊര്ജ്ജ ആവശ്യം ഇപ്പോള് വര്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആകെ നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ ഏകദേശം 19 ശതമാനവും പെട്രോളിയം മേഖലയില് നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതിനാല് ഊര്ജ്ജ കൈകാര്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏത് അസ്ഥിരതയും വിശാലമായ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയില് വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.