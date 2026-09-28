ന്യൂദല്ഹി: കേരളത്തിന്റെ മുന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായ ജിജി തോംസണ് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ വിമര്ശിച്ചതിന് കയ്യടിച്ച മോദി വിരുദ്ധ മാധ്യമപ്രവര്ത്തകന് നേരെ ഒരു പിടി ചോദ്യവുമായി ഡോ. പൂര്ണ്ണിമ. ടി.എന്. ശേഷന് ഉള്പ്പെടെയുള്ള മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്മാരെ ഏറാന്മൂളികളാക്കിയ കോണ്ഗ്രസിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങള് ഒന്നൊന്നായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഡോ. പൂര്ണ്ണിമയുടെ ചോദ്യങ്ങള്. ഭാരതീയ സനാതനചിന്തകളുടെ സഹയാത്രിക എന്നാണ് ഡോ. പൂര്ണ്ണമി തന്നെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (CEC) ടി.എൻ. ശേഷൻ, ആ പദവിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം എൽ.കെ. അദ്വാനിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റിൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടത് കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് മറുന്നപോയോ? എന്ന ചോദ്യത്തോടെയാണ് ഡോ. പൂര്ണ്ണിമ എക്സില് കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചത്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയോട് ആ മുൻ CEC കാണിച്ച പക്ഷപാതത്തെക്കുറിച്ചോ ചായ്വിനെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നും കോണ്ഗ്രസിനോട് പൂര്ണ്ണിമ ചോദിക്കുന്നു.
“മുൻ CEC എം.എസ്. ഗിൽ, തന്റെ കാലാവധിക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസിൽ ചേരുകയും പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭാ എംപിയും പിന്നീട് യുപിഎ സർക്കാരിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, കോൺഗ്രസിനെതിരായ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുകളും കുത്തുവാക്കുകൾ നിറഞ്ഞ ട്വീറ്റുകളും എവിടെയായിരുന്നു? ഇതിനെക്കുറിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയോ സോണിയാ ഗാന്ധിയെയോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?”- ഡോ. പൂര്ണ്ണിമ ഈ ചോദ്യമെറിയുന്നത് ബിജെപി വിരുദ്ധ ജേണലിസ്റ്റായ രാജ് ദീപ് സര്ദേശായിയോടാണ്.
“രാജീവ് ഗാന്ധി സർക്കാരിന് കീഴിൽ CEC ആയിരുന്ന ആർ.കെ. ത്രിവേദിയുടെ കാലാവധി അവസാനിച്ചപ്പോൾ കോണ്ഗ്രസ് അദ്ദേഹത്തെ ഗുജറാത്ത് ഗവർണറായി നിയമിച്ച കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും അഭിമുഖങ്ങളിലോ ‘X’ (ട്വിറ്റർ) പോസ്റ്റുകളിലോ റിപ്പോർട്ടുകളിലോ ചർച്ചകളിലോ നിങ്ങൾ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ?”- രാജ് ദീപ് സര്ദേശായിയോടുളള ചോദ്യം ഡോ.പൂര്ണ്ണിമ തുടരുന്നു.
“കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്ന ഗുജ്റാൾ സർക്കാരിന് കീഴിൽ വി.എസ്. രമാദേവി ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഗവർണറായി നിയമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, കോൺഗ്രസിന്റെയോ ഭരണകക്ഷിയുടെയോ പക്ഷപാതപരമായ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ആദ്യവനിതയാണ് വി.എസ്. രമാദേവി.” – ഡോ. പൂര്ണ്ണിമ രാജ് ദീപ് സര്ദേശായിയോട് ചോദിക്കുന്നു.
“ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ അന്നം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Dr. Pപശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പരാജയത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയും പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. .”- മമതയുടെ അനുയായിയി തൃണമൂല് എംപിയായ രാജ് ദീപ് സര്ദേശായിയുടെ ഭാര്യ സാഗരിക ഘോഷിന്റെ സ്ഥിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡോ. പൂര്ണ്ണിമ ചോദിക്കുന്നു.