ലുധിയാന: മയക്കമരുന്നിനെതിരായ യുദ്ധത്തിലൂടെ പഞ്ചാബിലെ ജനഹൃദയങ്ങള് കീഴടക്കുകയാണ് ബിജെപി. മാസങ്ങള്ക്കുള്ളില് പഞ്ചാബിനെ മയക്കമരുന്ന് മുക്തമാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് 2022ല് അധികാരത്തിലേറിയ ആം ആദ്മി പാര്ട്ടിക്ക് ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാനായില്ല എന്ന് പഞ്ചാബിലെ ജനങ്ങള് മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ആത്മാര്ത്ഥമായ ബിജെപിയുടെ ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രചാരണത്തിലേക്ക് പഞ്ചാബിലെ ജനങ്ങള് അടുക്കുകയാണ്. മയക്കമരുന്ന് മൂലം നശിച്ച കുടുംബങ്ങളുടെ കഥകള് കൂടി പുറത്തുകൊണ്ട് വന്നാണ് ബിജെപി പഞ്ചാബികളുടെ ഹൃദയത്തില് ചേക്കേറുന്നത്.
ഈയിടെ മാട്രിസ് നടത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സര്വ്വേയില്, 2027ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് 22 മുതല് 27 സീറ്റുകള് വരെ നേടി ബിജെപി പഞ്ചാബിലെ കറുത്ത കുതിരയാകുമെന്ന് പ്രവചനമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് കാരണം ബിജെപിയുടെ ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രചാരണത്തിന് ലഭിക്കുന്ന മികച്ച ജനപിന്തുണയാണ്.
ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രചാരണത്തില് കോണ്ഗ്രസിനേക്കാള് ശിരോമണി അകാലിദളിനേക്കാള് മുന്പന്തിയില് ബിജെപിയാണ്. ഏറ്റവുമൊടുവില് നാശമുക്ത് യാത്ര എന്ന പേരില് സെപ്തംബര് 18 മുതല് ബിജെപി നടത്തുന്ന 13 ദിവസത്തെ ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രചാരണത്തിന് വലിയ ജനപിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. സെപ്തംബര് 18ന് പഞ്ചാബിലെ പത്താന്കോട്ടില് ബിജെപി ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് നിതിന് നബീനാണ് ഈ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. പഞ്ചാബിലെ ആകെയുള്ള 117 നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളേയും സ്പര്ശിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നുപോകുന്ന റോഡ് ഷോയാണ് ബിജെപി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആകെ 4000 കിലോമീറ്റര് സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് ഈ നാശമുക്ത് യാത്ര. പഞ്ചാബിനെ നാല് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് നാല് യാത്രകളാണ് ഇപ്പോള് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റോഡ് ഷോയ്ക്കൊപ്പം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ഈ യാത്ര ഹിറ്റായിക്കഴിഞ്ഞു.
ഈ നാല് യാത്രകള് സെപ്തംബര് 30ന് ജലന്ധറില് അമിത് ഷായുടെ റോഡ് ഷോയൊട് കൂടെ സമാപിക്കും..ഇതില് ലക്ഷക്കണക്കിന് പഞ്ചാബികള് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെയാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഈ പരിപാടി അലങ്കോലമാക്കാന് പഞ്ചാബിലെ ലവ്ലി പ്രൊഫഷണല് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് ഉള്പ്പെടെ വിദ്യാര്ത്ഥികലാപം അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആരോപണം. “സെപ്റ്റംബർ 30-ന് ജലന്ധറിൽ അമിത് ഷായുടെ റാലി നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്; ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സർക്കാരിന് അറിയാം. പഞ്ചാബിലെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിജെപിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി (AAP) അസ്വസ്ഥരാണ്. റാലി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ജലന്ധറിൽ കലാപങ്ങൾക്ക് അവർ അവസരമൊരുക്കുകയാണ്,” ബിജെപി നേതാവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ രവ്നീത് ബിട്ടു ഇക്കാര്യം ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു.
എന്തായാലും ബിജെപിയുടെ ലഹരിവിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനുകള് പഞ്ചാബിന്റെ ഹൃദയം തൊട്ടുകഴിഞ്ഞു.ഇത് തീര്ച്ചയായും 2027ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായി മാറും. ഇതിനൊപ്പം പഞ്ചാബിലെ ക്രമസമാധാനത്തകര്ച്ച കൂടി ജനമധ്യത്തില് തുറന്നുകാട്ടി ആം ആദ്മി സര്ക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമം. ഒറ്റയ്ക്ക് ഭരണം പിടിക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഭരണത്തിലേറുന്ന സഖ്യകക്ഷിയില് ഒരു സാന്നിധ്യമാകാന് ബിജെപിക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം.