ന്യൂഡൽഹി: ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ പുക പരിശോധന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് (Pollution Under Control) ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ധനം നൽകില്ല’ എന്ന കര്ശന നയം നടപ്പാക്കി ദൽഹിയിലെ രേഖാ ശര്മ്മയുടെ നേതത്വത്തിലുള്ള ബിജെപി സർക്കാർ . ശൈത്യകാലത്തെ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.
പുകപരിശോധന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി മൻജിന്ദർ സിംഗ് സിർസ അറിയിച്ചു.
ശൈത്യകാലത്ത് മലിനീകരണ തോത് വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നിരവധി നിയന്ത്രണങ്ങളും ഭരണപരമായ മാറ്റങ്ങളും നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുകയാണ്. 2026 നവംബർ മുതൽ 2027 ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഈ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുകയെന്നും, ശൈത്യകാലത്തിന്റെ തീവ്രമായ ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും ഡൽഹി സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിരോധനം
പൊടിപടലങ്ങൾ ഉയരുന്ന തരത്തിലുള്ള കെട്ടിടം പൊളിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പുറംഭാഗത്തെ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും 2026 നവംബർ 1 മുതൽ 2027 ജനുവരി 31 വരെ ഡൽഹി സർക്കാർ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ശൈത്യകാലത്ത്, പൊടിപടലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഈ നടപടികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
കൂടാതെ, 2026 ഡിസംബർ 10 മുതൽ 2027 ജനുവരി 20 വരെ നിർമ്മാണ, പൊളിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ നിരോധനവും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നടപടികൾക്കിടയിൽ നിർമ്മാണ-പൊളിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നത് അതീവ ദുഷ്കരമാകുമെന്ന് സർക്കാർ കരുതുന്ന കാലയളവിലാണ് ഈ കർശന നിയന്ത്രണം ബാധകമാകുക.
സർക്കാർ, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 50% പേർക്ക് ‘വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി’ (WFH)
നവംബർ 1 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 28 വരെ ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താനും ഡൽഹി സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡൽഹിക്ക് (MCD) കീഴിലുള്ള ഓഫീസുകൾ രാവിലെ 8:30 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ പ്രവർത്തിക്കും. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഡൽഹിക്ക് (GNCTD) കീഴിലുള്ള ഓഫീസുകൾ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6:30 വരെ പ്രവർത്തിക്കും. ശൈത്യകാലത്തേക്കുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും 50 ശതമാനം ജീവനക്കാർക്ക് ‘വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി’ (work-from-home) ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്രമീകരണപ്രകാരം, 50 ശതമാനം ജീവനക്കാർ വീട്ടിലിരുന്നും ബാക്കി 50 ശതമാനം പേർ ഓഫീസിൽനിന്നും ജോലി ചെയ്യും. നവംബർ 1 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 28 വരെ ഈ നടപടി പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടാകും.