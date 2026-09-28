ന്യൂദല്ഹി: ടിഎംസിയുടെ പേരും ‘പൂവും പുല്ലും’ ചിഹ്നവും സംബന്ധിച്ച് ഇരു വിഭാഗങ്ങള് തമ്മിലുള്ള തര്ക്കത്തില് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളില് അന്തിമ വിധി പറയാന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സുപ്രീം കോടതി നിര്ദ്ദേശം നല്കി.
അര്ഹത സംബന്ധിച്ച് ഇരു ടിഎംസി വിഭാഗങ്ങളും നാല് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വാദം പൂര്ത്തിയാക്കണം. തര്ക്കം പരിഹരിക്കാന് ആറ് മാസം അനുവദിക്കണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അഭിഭാഷകന് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചുവെങ്കിലും കോടതി സമ്മതിച്ചില്ല. എന്നാല് എന്തെങ്കിലും അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായാല്, വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
ഏതാണ് യഥാര്ത്ഥ ടിഎംസി എന്ന് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതുവരെ, അഖിലേന്ത്യാ തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസിന്റെ പേരും ചിഹ്നമായ ‘പൂക്കളും പുല്ലും’ മരവിപ്പിച്ച കമ്മിഷന്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്ത് മമത ബാനര്ജി സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജിയിലാണ് കോടതി ഉത്തരവ്.