റിയാദ് : യുഎസ്-ഇറാൻ സംഘർഷങ്ങൾക്കും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ജലപാത പ്രതിസന്ധിക്കും ഇടയിൽ ഏഷ്യയിലെ എണ്ണക്ഷാമം ഒഴിവാക്കാൻ സൗദി അറേബ്യ ഇടപെട്ടു. ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 100 ദശലക്ഷം ബാരൽ അസംസ്കൃത എണ്ണ വിൽക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിൽ സൗദി അറേബ്യ ഒപ്പുവച്ചു. ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഈ എണ്ണയുടെ മുഴുവൻ ലോജിസ്റ്റിക്സും ഷിപ്പിംഗും സൗദി അരാംകോ കൈകാര്യം ചെയ്യും.
ചൈനീസ് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും സ്വകാര്യവുമായ റിഫൈനറികൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനികളും ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. ഏഷ്യയിലെ എണ്ണ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദം ലഘൂകരിക്കാൻ ഈ ഇടപാടുകൾ സഹായിക്കും.
ഒരു ദിവസത്തെ ആഗോള ആവശ്യകതയ്ക്ക് തുല്യമായ എണ്ണ
സൗദി അറേബ്യയുടെ ഏകദേശം 100 ദശലക്ഷം ബാരൽ വിൽപ്പന വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ അളവ് ലോകത്തിലെ ഒരു ദിവസത്തെ മൊത്തം എണ്ണ ആവശ്യകതയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. സമീപകാലത്ത് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഏഷ്യയിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ച എണ്ണയുടെ ഇരട്ടിയിലധികം വരും ഇത്. ശ്രദ്ധേയമായി, ഈ എണ്ണ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി ഏഷ്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.
പൈപ്പ് ലൈൻ ആക്രമണം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
സൗദി അറേബ്യയുടെ ഈസ്റ്റ്-വെസ്റ്റ് പൈപ്പ്ലൈൻ, സൗദി അറേബ്യൻ എണ്ണ ചെങ്കടലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഇത് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനെ മറികടക്കുന്നു, നിലവിൽ പൂർണ്ണ ശേഷിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. സെപ്റ്റംബർ 10 ന് പൈപ്പ്ലൈൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം സൗദി അരാംകോ ഇത് പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ശനിയാഴ്ചയോടെ പൈപ്പ്ലൈനിന്റെ ശേഷി ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പൈപ്പ്ലൈൻ പൂർണ്ണമായും പുനഃസ്ഥാപിക്കാത്തതിനാൽ സൗദി അറേബ്യ ഹോർമുസ് റൂട്ടിലൂടെ കൂടുതൽ എണ്ണ അയയ്ക്കേണ്ടിവരുന്നു. പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ലോഡിംഗ് വർദ്ധിച്ചതായി ഉപഗ്രഹ ഡാറ്റയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഏഷ്യൻ റിഫൈനറികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വിലയിൽ കുത്തനെ വർദ്ധനവിന് കാരണമായി, ഇത് ഇന്ത്യയിലെയും ചൈനയിലെയും റിഫൈനറികൾ അവയുടെ സംസ്കരണ ശേഷി കുറയ്ക്കാൻ പരിഗണിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. സൗദി അറേബ്യയുടെ നീക്കം ഏഷ്യയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന എണ്ണ പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കുക മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെയും ചൈനയിലെയും റിഫൈനിംഗ് കമ്പനികൾക്ക് സ്ഥിരതയുള്ള വിതരണം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.