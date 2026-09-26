പെഷവാർ : പാകിസ്ഥാനിലെ ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വ പ്രവിശ്യയിലെ ദേര ഇസ്മായിൽ ഖാൻ നഗരത്തിൽ ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 11 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 30 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. റോഡരികിലെ പോലീസ് ചെക്ക് പോയിന്റിലാണ് സംഭവം. ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തെഹ്രിക്-ഇ-താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ (ടിടിപി) ഏറ്റെടുത്തു.
ശനിയാഴ്ച വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പാകിസ്ഥാനിലെ റോഡരികിലെ പോലീസ് ചെക്ക് പോയിന്റിൽ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച വാഹനം പൊട്ടിത്തെറിച്ച ഒരു ചാവേർ ബോംബർ 11 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 30 ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വ പ്രവിശ്യയിലെ ദേര ഇസ്മായിൽ ഖാൻ ജില്ലയിലാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്ന് പ്രവിശ്യാ അടിയന്തര സേവന വക്താവ് ബിലാൽ ഫൈസി പറഞ്ഞു. മരിച്ചവരെയും പരിക്കേറ്റവരെയും അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണെന്നും പരിക്കേറ്റവരിൽ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.
സ്ഫോടനം നടന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോകളിൽ കാണാം. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോയിൽ, പുകയുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയും, സംഭവം നടന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഇഷ്ടികകളും മറ്റ് വസ്തുക്കളും കാണാം.
ഏറ്റുമുട്ടലിൽ തീവ്രവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു
വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വ പ്രവിശ്യയിൽ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിൽ പാകിസ്ഥാൻ സുരക്ഷാ സേന എട്ട് തീവ്രവാദികളെ വധിച്ചതിന് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ചാവേർ ബോംബാക്രമണം ഉണ്ടായത്. സെപ്റ്റംബർ 24 ന് വടക്കൻ വസീറിസ്ഥാൻ ജില്ലയിൽ തീവ്രവാദികളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് സുരക്ഷാ സേന ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. സുരക്ഷാ സേന ഒരു തീവ്രവാദ ഒളിത്താവളം നശിപ്പിക്കുകയും ധാരാളം ആയുധങ്ങൾ, വെടിക്കോപ്പുകൾ, മറ്റ് സൈനിക ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
അടുത്തിടെ പാകിസ്ഥാനിലെ ബലൂചിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിൽ സുരക്ഷാ ഓപ്പറേഷനുകൾ 16 തീവ്രവാദികളെ വധിച്ചതായി അവകാശപ്പെട്ടു. ബുധനാഴ്ച മസ്തുങ്, ടർബത്ത്, ക്വറ്റ ജില്ലകളിൽ സൈനിക ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയതായി റേഡിയോ പാകിസ്ഥാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.