തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്റെ വിമാനയാത്രക്ക് പണം നല്കിയ അജ്ഞാതനായ സ്പോണ്സറുടെ പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്തതില് കോണ്ഗ്രസില് അമര്ഷം പുകയുന്നു. ഇത്രയും വിവാദമായിട്ടും പേരു വെളിപ്പെടുത്താന് മടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നും കോണ്ഗ്രസിലെ മുതിര്ന്ന നേതാക്കള് ചോദിക്കുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ധാര്ഷ്ട്യം പാര്ട്ടിക്ക് കളങ്കം വരുത്തിവയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കെപിസിസിയിലും അഭിപ്രായം ഉയര്ന്നു. ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് പാര്ട്ടി നേതാക്കളില് നിന്നും ഉയരുന്നത്. പേര് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് മന്ത്രിയും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റുമായ സണ്ണി ജോസഫും മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഇതിനൊന്നും തയ്യാറാകാതെ മാധ്യമങ്ങളോട് കയര്ക്കുന്ന നടപടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോള് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ യാത്രകളെ കോണ്ഗ്രസ് വിമര്ശിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഭരണത്തില് കയറിയപ്പോള് അതേനിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. അതിനാല് പേരു വെളിപ്പെടുത്താന് തയ്യാറാകണമെന്നും കെപിസിസിയില് അഭിപ്രായം ഉയര്ന്നു. പ്രതിപക്ഷത്തിന് സര്ക്കാരിനെ വിമര്ശിക്കാന് മുഖ്യമന്ത്രി അവസരം ഉണ്ടാക്കി നല്കുകയാണെന്ന് യുവ എംഎല്എമാരടക്കം പറയുന്നു. അജ്ഞാതന്റെ പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്തത് ദുരൂഹതയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനാല് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടിനെതിരെ മുന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് എം.എം. ഹസ്സന് പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നു. പേരുപറയാന് മടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഹസ്സന് ചോദിച്ചു. വിവാദങ്ങളില് ഉടന് മറുപടി പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മുഖ്യമന്ത്രി മലപ്പുറത്തേക്ക് വിമാനത്തില് പോയതിന് കേളച്ചന്ദ്ര എയര്വേയ്സിന് പണം നല്കിയത് തങ്ങളല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ട് തന്നതാണെന്നും ചിപ്സണ് ഏവിയേഷന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.