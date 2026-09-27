കരുനാഗപ്പള്ളി: വിശ്വസ്നേഹത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും സഹാനുഭൂതിയുടെയും മഹാസമുദ്രമായ മാതാ അമൃതാനന്ദമയീദേവിയുടെ 73-ാം പിറന്നാള് ഇന്ന്. അമ്മയുടെ പിറന്നാള് ആഘോഷങ്ങളില് പങ്കെടുക്കാന് വിദേശത്തുനിന്നുള്പ്പെടെ പതിനായിരങ്ങളാണ് അമൃതപുരി കാമ്പസിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠം കാമ്പസില് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക വേദിയിലാണ് ജന്മദിന പരിപാടികള് അരങ്ങേറുന്നത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നടന്ന പൊതുപരിപാടി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അമൃതാനന്ദമയി മഠം നല്കുന്ന ഈ വര്ഷത്തെ അമൃതകീര്ത്തി പുരസ്കാരം മുന് ഗവര്ണറും പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ പി.എസ്. ശ്രീധരന് പിള്ളക്ക് അമിത് ഷാ സമര്പ്പിച്ചു. തുടര്ന്ന് അമ്മ നേതൃത്വം നല്കുന്ന സത്സംഗവും, ഭജനയും, അമൃത വിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാര്ത്ഥികള് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ കലാരൂപങ്ങളും അരങ്ങേറി.
ഇന്ന് രാവിലെ 5ന് മഹാഗണപതി ഹോമത്തോടെ ചടങ്ങുകള് ആരംഭിക്കും. 9ന് സ്വാമി അമൃതസ്വരൂപാനന്ദപുരിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ശ്രീ ഗുരുപാദുകപൂജയും തുടര്ന്ന് അമ്മയുടെ പിറന്നാള് സന്ദേശം, വിശ്വ ശാന്തി പ്രാര്ത്ഥന, ഭജന എന്നിവയും നടക്കും. 11ന് നടക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങില് ഉപരാഷ്ട്രപതി സി.പി. രാധാകൃഷ്ണന് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആര്ലേകര്, മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്, കേന്ദ്രമന്ത്രി കിഞ്ചരാപ്പു രാംമോഹന് നായിഡു, പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതക വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി, സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാര്, എംപിമാര്, എംഎല്എമാര് തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുക്കും.
വിശ്വസേവാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 50 കോടി രൂപയുടെ ജീവകാരുണ്യപദ്ധതികള്ക്ക് മഠം തുടക്കം കുറിക്കും. ചടങ്ങില് ആസാമിലെ പ്രളയദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്ത്തന നിധിയിലേക്ക് മാതാ അമൃതാന്ദമയി മഠം നല്കുന്ന രണ്ട് കോടി രൂപ കൈമാറും.
ചടങ്ങില് അമൃത ആശുപത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില് നടത്തുന്ന സൗജന്യ അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ചികിത്സാ സഹായം (20 കോടി), മഠത്തിന് കീഴിലുള്ള സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങള്ക്കുള്ള ധനസഹായം, കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില് 21ന് തൃശൂര് വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തത്തില് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്കും കടല്ക്ഷോഭത്തെ തുടര്ന്ന് കൊല്ലം നീണ്ടകരയിലും തിരുവനന്തപുരം മുതലപ്പൊഴിയിലുമുണ്ടായ ബോട്ട് അപകടത്തില് മരിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബത്തിനുമുള്ള ധനസഹായ പ്രഖ്യാപനം എന്നിവ നടക്കും. പ്രധാന ചടങ്ങിന് ശേഷം സമൂഹവിവാഹവും നടക്കും.
കാര്ബണ് ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനു പ്രാധാന്യം നല്കി, പ്രകൃതിസംരക്ഷണത്തിലൂന്നി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ രീതിയിലാണ് ആഘോഷ പരിപാടികള് ഉടനീളം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രധാന ചടങ്ങുകള്ക്ക് ശേഷം പിറന്നാള് പരിപാടികളില് പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ എല്ലാവര്ക്കും അമ്മ ദര്ശനവും പ്രസാദവും നല്കും.