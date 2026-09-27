കുണ്ടറ: വലിയ തീരദേശവും കായലുകളുമൊക്കെയുള്ള കേരളത്തിന് ബ്ലൂ ഇക്കോണമിയില് വലിയ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മത്സ്യോത്പാദനം, സംസ്കരണം, പാക്കേജിങ്, ബ്രാന്ഡിങ്, കയറ്റുമതി തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് സഹകരണരംഗത്തിന്റെ സാധ്യതകള് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര, സഹകരണ മന്ത്രി അമിത് ഷാ. നാഷണല് കോഓപ്പറേറ്റീവ് കണ്സ്യൂമേഴ്സ് ഫെഡറേഷന് (എന്സിസിഎഫ്) സഹകരണത്തിലൂടെ സമൃദ്ധി എന്ന സന്ദേശവുമായി കൊല്ലം കുണ്ടറ പവിത്രം കണ്വെന്ഷന് സെന്ററില് സംഘടിപ്പിച്ച വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിന് ദിശ പകരുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി.
രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങള് പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും മലബാറും. 23000-ത്തിലധികം സഹകരണപ്രസ്ഥാനങ്ങള് നല്ല നിലയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. സഹകരണമേഖലയുടെ ഉന്നമനത്തിന് എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും നല്കാന് കേന്ദ്രം തയ്യാറാണെന്നും കേരളത്തിന്റെ സഹകരണമന്ത്രി ദല്ഹിയിലെത്തി ഈ വിഷയത്തില് ചര്ച്ച നടത്തണമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. സഹകരണമേഖലയിലൂടെയുള്ള വിത്ത് വിതരണം, സ്കൂള് കുട്ടികള്ക്കുള്ള നാഫെഡ് കല്യാണ് സ്കോളര്ഷിപ്പ് വിതരണം, വനിതം ഷീ മാര്ട്ട് ഉദ്ഘാടനം, ഭാരത് ആട്ട, അരി എന്നിയുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം എന്നിവ കേരളത്തില് വന്ന് നിര്വഹിക്കാന് കഴിഞ്ഞതില് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സഹകരണമേഖലയിലൂടെയുള്ള സ്ത്രീശാക്തീകരണം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സ്വപ്നമാണ്. നാഫെഡും എന്സിസിഎഫും രാജ്യത്ത് മികച്ച രീതിയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളാണ്. നാഫെഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ട് ലക്ഷം വനിത കര്ഷകരും എന്സിസിഎഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ് ലക്ഷം വനിത കര്ഷകരും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ തൊഴില് ശക്തി 23 ശതമാനത്തില് നിന്ന് 40 ശതമാനമാക്കി ഉയര്ത്താന് കഴിഞ്ഞതായും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി വിശിഷ്ടാതിഥിയായി. സഹകരണ മേഖലയില് ശക്തമായ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സഹകരണ, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം. ലിജു, ടൂറിസം, സാംസ്കാരിക മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്, എന്.കെ. പ്രേമചന്ദ്രന് എംപി, രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് എംഎല്എ, എന്സിസിഎഫ് ചെയര്മാന് വിശാല് സിങ്, മാനേജിങ് ഡയറക്ടര് ആനി ജോസഫ് ചന്ദ്ര എന്നിവര് ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു.
കിലോയ്ക്ക് 35 രൂപ നിരക്കില് സബ്സിഡിയോടെ സവാള ലഭ്യമാക്കുന്ന എന്സിസിഎഫ്, നാഫെഡ് മൊബൈല് വാനുകളുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ്, എന്സിസിഎഫ് ജനറല് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം, വനിതം ഷീ മാര്ട്ട് ഷോപ്പുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം, ‘ഭാരത് ആട്ട’, ‘ഭാരത് ചാവല്’ എന്നിവയുടെ ആദ്യ വില്പ്പന, നാഫെഡ് കല്യാണ് സ്കോളര്ഷിപ്പ് പദ്ധതി ചെക്കുകളുടെ വിതരണം, ആത്മനിര്ഭര് ഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായപയര്വര്ഗ വിത്ത് കിറ്റുകളുടെ വിതരണം എന്നിവ ചടങ്ങില് ആഭ്യന്തര, സഹകരണ മന്ത്രി അമിത് ഷാ നിര്വഹിച്ചു. എന്സിസിഎഫിനെക്കുറിച്ചും വനിതാ ശ്രീ മാര്ട്ട് ഷോപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദര്ശനവും ചടങ്ങില് നടന്നു.