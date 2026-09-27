അമൃതപുരി: ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യര്ക്ക് ആശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും പകര്ന്നുനല്കുന്ന നിസ്വാര്ത്ഥ സേവനത്തിന്റെ പ്രവാഹമാണ് മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവിയുടെ ജീവിതമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. സ്നേഹത്തിന്റെ നൂലില് കോര്ത്ത് സമൂഹത്തെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ചേര്ത്തുനിര്ത്തുകയാണ് അമ്മയെന്നും അമൃതപുരിയില് വിശ്വസേവാദിനാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
അമ്മയുടെ ജീവിതം സമൂഹത്തിന് നല്കുന്നത് കാരുണ്യത്തിന്റെ അമൃതവര്ഷമാണ്. അത് ഒരിടത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അമ്മയുടെ സേവന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് അനേകായിരം പേര്ക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോള് അത് ഭാരതത്തിന് തന്നെ അഭിമാനമാണ്. നിസ്വാര്ത്ഥ സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകമായ അമ്മയ്ക്ക് ജന്മദിന ആശംസകള് നേരുന്നതായും അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി. കൊച്ചി, ഫരീദാബാദ് അമൃത ആശുപത്രികളില് നടത്തുന്ന 20 കോടി രൂപയുടെ ചികിത്സാ പദ്ധതികള്ക്കും ചടങ്ങില് തുടക്കമായി. പദ്ധതിക്ക് അര്ഹരായവര് അമിത് ഷായില് നിന്നും സാക്ഷ്യപത്രം ഏറ്റുവാങ്ങി. ആകെ 1000 രോഗികള്ക്കാണ് ഇതിലൂടെ പൂര്ണമായും സൗജന്യമായി വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. കേരളത്തിലാദ്യമായി ഗര്ഭപാത്രം മാറ്റിവെക്കല് ശസ്ത്രക്രിയയും ഈ പദ്ധതി വഴി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രളയം ദുരന്തം വിതച്ച ആസാമില് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠം നല്കുന്ന രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായം ആസാം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ. രനോജ് പെഗുവിന് കൈമാറി. അമൃതകീര്ത്തി പുരസ്കാരം അഡ്വ. പി.എസ്. ശ്രീധരന് പിള്ള അമിത് ഷായില് നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി.
ചടങ്ങില് സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരായ രമേശ് ചെന്നിത്തല, കെ. മുരളീധരന്, എം. ലിജു, എംപി എന്.കെ. പ്രേമചന്ദ്രന്, എംഎല്എമാരായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്, വി. മുരളീധരന്, ബി.ബി. ഗോപകുമാര്, സി.ആര്. മഹേഷ്, അബിന് വര്ക്കി, ഉമാ തോമസ്, തിരുവനന്തപുരം മേയര് വി.വി. രാജേഷ്, ബിജെപി ദേശീയ സെക്രട്ടറി കെ. സുരേന്ദ്രന്, പി.കെ. കൃഷ്ണദാസ്, ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്, ജോര്ജ് കുര്യന്, പത്മജ വേണുഗോപാല്, എസ്. പ്രശാന്ത് തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുത്തു. മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠം വൈസ് ചെയര്മാന് സ്വാമി അമൃതസ്വരൂപാനന്ദപുരി സ്വാഗതവും മഠം ജനറല് സെക്രട്ടറി പൂര്ണാമൃതാനന്ദപുരി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
തുടര്ന്ന് അമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തില് ധ്യാനം, ഭജന, ദര്ശനം എന്നിവ നടന്നു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നായി പതിനായിരങ്ങളാണ് രണ്ട് ദിവസത്തെ വിശ്വസേവാ ദിനാഘോഷ ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി അമൃതപുരിയില് എത്തിയത്.
അമ്മയുടെ പിറന്നാള് ദിനമായ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങില് ഉപരാഷ്ട്രപതി സി.പി. രാധാകൃഷ്ണന് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും.