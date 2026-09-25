മലപ്പുറത്തുണ്ടായ മഴക്കെടുതി നേരിട്ട് കാണാന് സ്വകാര്യവ്യക്തി സ്പോണ്സര് ചെയ്ത വിമാനത്തില് സഞ്ചരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്റെ വിശദീകരണം ഭരണഘടനാ പദവി വഹിക്കുന്ന ഒരാള്ക്ക് ചേര്ന്നതല്ല. തനിക്കുവേണ്ടി ചാര്ട്ടേഡ് വിമാനം നല്കിയ വ്യക്തിയുടെ പേര് പറയില്ലെന്നും, ഇനിയും ഇത്തരം അജ്ഞാതരുടെ ചെലവില് യാത്ര ചെയ്യുമെന്നുമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം നിയമവാഴ്ചയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതും, ജനങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നതുമാണ്. മലയാളിയായ ഒരാളാണ് തനിക്ക് വിമാനമൊരുക്കിയതെന്നും അതിലെന്താണ് തെറ്റെന്നും, ഇക്കാര്യത്തില് സര്ക്കാരിന് ഒരു രൂപ പോലും ചെലവായിട്ടില്ലെന്നുമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം ഒട്ടും തൃപ്തികരമല്ല. ഒരു രൂപ പോലും ഈടാക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്ത വ്യക്തി ആരെന്ന് അറിയാന് ജനങ്ങള്ക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഇത്തരം സഹായം ആര് നീട്ടിയാലും അത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് വളരെ അപകടകരമാണ്.
ബെംഗളൂരുവില് നിന്ന് പ്രത്യേകമായി എത്തിച്ച വിമാനത്തിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടോടെ മുഖ്യമന്ത്രി കരിപ്പൂരിലേക്ക് പോയത്. വൈകിട്ട് ആറരയോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു. നാല് പേര്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ചെറുവിമാനത്തിലായിരുന്നു യാത്ര. കര്ണാടക ഊര്ജ മന്ത്രിയും മുതിര്ന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാവുമായ കെ.ജെ. ജോര്ജിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ‘കേളചന്ദ്ര ലോജിസ്റ്റിക്സ്’ എന്ന കമ്പനിയുടേതാണ് വിമാനമെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള് പുറത്തുവന്നു. ജോര്ജിന്റെ ഭാര്യ എംഡിയായും മകന് ഡയറക്ടറായും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണിതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ കുടുംബത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തില് എന്താണ് ഇത്ര താല്പര്യം? ഇങ്ങനെയൊരു സൗകര്യം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ എന്ത് പ്രത്യുപകാരമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? പ്രത്യുപകാരമൊന്നും നല്കുന്നില്ലെങ്കില് എന്തിനാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് മുഖ്യമന്ത്രി രഹസ്യമാക്കി വയ്ക്കുന്നത്? ജനങ്ങളുടെ മനസ്സില് സ്വാഭാവികമായും ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണിവ.
വി.ഡി. സതീശന് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയല്ല. കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാന് ഖജനാവിലെ പണമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അത് സുതാര്യമായിരിക്കുകയും വേണം. നിരവധി വര്ഷങ്ങള് എംഎല്എയും, അഞ്ചുവര്ഷം പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായിരുന്ന ഒരാള്ക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാത്തതല്ല. മാത്രമല്ല, പിണറായി വിജയന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ താല്പ്പര്യങ്ങള്ക്ക് വഴങ്ങുന്നതിനെതിരെ നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ശക്തമായ വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ചയാളാണ് സതീശന്. ഇതേയാളാണ് അധികാരം കിട്ടിയപ്പോള് ദുര്മുഖം കാണിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരാള് ഭരണത്തിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുമ്പോള് തല്പ്പര കക്ഷികള്ക്കു വേണ്ടി നിയമവിരുദ്ധമായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് ആര്ക്കാണ് പറയാന് കഴിയുക! സംസ്ഥാന ഭരണത്തെ ബാഹ്യശക്തികള് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലേക്ക് സ്ഥിതിഗതികള് നീങ്ങുകയില്ലേ?
പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നപ്പോള് ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചും നിയമവാഴ്ചയെക്കുറിച്ചും വാചാലനാവുകയും, അന്നത്തെ മന്ത്രിമാരുടെ ആഡംബരത്തെ വിമര്ശിക്കുകയും, ധാര്ഷ്ട്യത്തെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്ത വി.ഡി. സതീശന് അധികാരം കിട്ടിയപ്പോള് അതേ പാതയില് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ലജ്ജാവഹമാണ്. സ്വയം ജനവിരുദ്ധമായും നിയമവിരുദ്ധമായും പ്രവര്ത്തിക്കുക, തന്റെ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളെ അതിന് അനുവദിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊരു നയമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സതീശന് സ്വീകരിക്കുന്നത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പു മന്ത്രി കെ.എം. ഷാജി മറ്റൊരാളുടെ ആഡംബര വാഹനം ഉപയോഗിച്ചതിനെ മുഖ്യമന്ത്രി ന്യായീകരിക്കുകയാണ്.
മുഖ്യമന്ത്രിക്കസേരയില് മറ്റൊരാളായിരിക്കാം. പക്ഷേ അയാള് എന്തുചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങള് തീരുമാനിക്കും എന്നൊരു രാഷ്ട്രീയമാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മന്ത്രിമാര്ക്കുള്ളത്. ഇത് വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്ന നയമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കില് അതിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടിവരും.