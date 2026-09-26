കൊച്ചി: കേരള മെഡിക്കല് സര്വിസസ് കോര്പ്പറേഷന്റെ സംഭരണശാലകളില് 120 കോടി രൂപയുടെ മരുന്നുകള് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിവരാവകാശ പ്രവര്ത്തകന് രാജു വാഴക്കാലക്ക് നല്കിയ മറുപടിയില് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല് ഇതില് ഏതൊക്കെ മരുന്നുകളാണ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞതെന്നോ അത് എത്ര രൂപയുടേതുണ്ടെന്നോ മറുപടി നല്കാന് അധികൃതര് തയ്യാറായില്ല. ഇത്തരം വിവരങ്ങള് ക്രോഡീകരിച്ചു സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ലഭിച്ച മറുപടി.
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷമായി ഓരോ വര്ഷം അവസാനിക്കുമ്പോഴും കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്നുകള് നശിപ്പിക്കുന്ന പതിവ് ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ഇവ കെട്ടിക്കിടക്കാന് ഇടയായത്.
വിവരാവകാശ രേഖ പ്രകാരം ലഭിച്ച മറ്റു വിവരങ്ങള്: കഴിഞ്ഞ 10 വര്ഷത്തിനിടെ 5,576.30 കോടി രൂപ കേരള മെഡിക്കല് സര്വിസസ് കോര്പ്പറേഷന് മരുന്ന് വാങ്ങാനായി ചെലവഴിച്ചു.
14 ജില്ല ആസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് പുറമേ തിരൂര്, മഞ്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലുമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 16 സംഭരണശാലകളിലാണ് കോര്പ്പറേഷന് മരുന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.