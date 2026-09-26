കണ്ണൂര്: കേരളത്തില് മുസ്ലീം വര്ഗീയതയും സജീവമാണെന്ന് സിപിഎം നേതാവ് പി ജയരാജന്. തൃക്കരിപ്പൂര് അതിന് തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.സി എച്ച് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ഓഫീസില് യോഗം ചേര്ന്ന് ലീഗ് നേതാവ്, സി പി എമ്മിലെ വി പി പി മുസ്തഫക്ക് സ്വീകാര്യത കിട്ടുന്നതിനെതിരെ പ്രചാരണം നടത്താന് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പച്ചയായ വര്ഗീയതയാണ് മുസ്ലീംലീഗ് പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്നും പി ജയരാജന് വിമര്ശിച്ചു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
വിപിപി മുസ്തഫ ഇസ്ലാമിക ചര്യ പിന്തുടരാത്ത ആളാണെന്നും ഉമ്മ മരിച്ചിട്ട് പോലും പള്ളിയില് പോയില്ല എന്നും വീടുകളില് കയറി പറഞ്ഞു. ഈ പ്രചാരണം മുസ്തഫയുടെ തോല്വിക്ക് കാരണമായി.ഉത്തരവാദിത്തോടെയാണ് താന് ഇത് പറയുന്നത്. ധൈര്യമുണ്ടെങ്കില് ഈ പ്രതികരണത്തില് തനിക്കെതിരെ മുസ്ലീം ലീഗ് കേസ് കൊടുക്കട്ടെ.വര്ഗീയതയുടെ ആനുകൂല്യം പറ്റിയാണ് തൃക്കരിപ്പൂരില് സി പി എം സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെ തോല്പ്പിച്ചത്. യാഥാര്ത്ഥ്യം പറയുമ്പോള് ചൊടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും പി ജയരാജന് പറഞ്ഞു.