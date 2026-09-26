കൊച്ചി: സ്വകാര്യ ബസുകാര്ക്ക് പൊലീസിനെയും കോടതിയെയും നിയമത്തെയും ഭയമില്ല. നിയമം ലംഘിച്ച് എന്തും ചെയ്യാമെന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളതെന്നും ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമര്ശനം. റോഡില് ഇപ്പോള് നിയമവാഴ്ചയില്ല. അധികൃതര് ഉറങ്ങുകയാണോയെന്ന് ജസ്റ്റിസ് രാജ വിജയരാഘവന്, ജസ്റ്റിസ് കെ വി ജയകുമാര് എന്നിവര് അടങ്ങിയ ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് ആരാഞ്ഞു. റോഡ് സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അഭിഭാഷകന് നല്കിയ പൊതുതാത്പര്യ ഹര്ജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
ബസുകള് തമ്മില് യുദ്ധമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ട്രാഫിക് പൊലീസിന്റെ പരാജയമാണിതെന്നും സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ മത്സരയോട്ടത്തെ പരാമര്ശിച്ച് കോടതി പറഞ്ഞു.
തുടര്ന്ന് റോഡ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്ന് സര്ക്കാര് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.