മുസാഫർപൂർ: ബിഹാറിലെ മുസാഫർപൂരിൽ വ്യാജ മദ്യ റാക്കറ്റ് പിടിയിൽ. ജില്ലയിലെ എക്സൈസ് വകുപ്പ് അനധികൃത മദ്യ വ്യാപാരികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചു, വ്യാജ മദ്യ നിർമ്മാണത്തിലും കടത്തലിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘത്തെ പോലീസ് പിടികൂടി. പ്രത്യേക റെയ്ഡിനിടെ, ഒരു സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പ്രതികളെ വകുപ്പ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് 800 ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റ്, 35 കാർട്ടൺ വിദേശ മദ്യം, മറ്റ് വസ്തുക്കൾ എന്നിവ കണ്ടെടുത്തു.
കാന്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള വീർപൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് ആദ്യ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത്. രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രകാശ് കുമാറിന്റെയും സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അഭിമന്യു സിംഗിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പ്രദേശം റെയ്ഡ് ചെയ്ത് ശത്രുഘ്നൻ മഹാതോയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തിരച്ചിലിനിടെ, വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു വൈക്കോൽ ഷെഡിൽ നിന്ന് നാല് ഡ്രമ്മുകളിലായി ഒളിപ്പിച്ച 800 ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റും നിരവധി ജാർ വെള്ളവും പ്രതി കണ്ടെടുത്തു. വ്യാജ മദ്യം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതി സ്പിരിറ്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ സരായ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ അബുചക് പ്രദേശത്താണ് നടന്നത്. പലചരക്ക് കടയുടെ മറവിൽ അനധികൃത മദ്യവിൽപ്പന നടന്നിരുന്നു. എക്സൈസ് വകുപ്പ് സംഘം കടയുടമ മുഹമ്മദ് മുസ്തകീമിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പരിശോധനയിൽ 35 കാർട്ടൺ പെട്ടികളും 80 കുപ്പി ഉത്തർപ്രദേശ് നിർമ്മിത മദ്യവും കണ്ടെടുത്തു.
മൂന്നാമത്തെ സംഭവം രാംദയാലു നഗർ പ്രദേശത്താണ് നടന്നത്. ബസിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ തടഞ്ഞുവച്ചു. അവരുടെ ബാക്ക്പാക്കിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 10 കുപ്പി വിദേശ മദ്യം കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
മൂന്ന് കേസുകളിലും എക്സൈസ് വകുപ്പ് വെവ്വേറെ എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്യുകയും തുടർ നിയമനടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അനധികൃത മദ്യത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, സംഭരണം, കടത്ത് എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ജില്ലയിൽ തുടർച്ചയായ റെയ്ഡുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രകാശ് കുമാർ റാം പറഞ്ഞു.