ന്യൂദല്ഹി:എസ് ഐആറില് ഇലക്ഷന് കമ്മീഷണര്മാര്ക്കിടയില് ഭിന്നതയുണ്ടെന്ന ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസ് വാദം പൊളിഞ്ഞു. മൂന്ന് ഇലക്ഷന് കമ്മീഷണര്മാരും യോഗം ചേരുകയും സംയുക്തമായി വാര്ത്താക്കുറിപ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണിത്.
സെപ്തംബര് 23ന് ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസ് ലേഖിക റിതിക ചോപ്ര പുറത്തുവിട്ട വാര്ത്താപരമ്പരപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുള്ളില് അഭൂതപൂര്വ്വമായ അഭിപ്രായഭിന്നതയുണ്ടെന്നും അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (SIR), ഫോം 6, വോട്ടർ പട്ടിക സോഫ്റ്റ്വെയർ, വോട്ടർമാരെ ചേർക്കലും നീക്കം ചെയ്യലും, മറ്റ് ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 10 മാസത്തിനിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും കുറഞ്ഞത് 14 തവണയെങ്കിലും വിയോജിപ്പുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതായിരുന്നു ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസിന്റെ പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ. മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്മാര് സംയുക്തമായി യോഗം ചേരുകയും സംയുക്തമായി വാര്ത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസിന്റെ ഈ വാദങ്ങള് പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (SIR), ഫോം 6, വോട്ടർ പട്ടിക സോഫ്റ്റ്വെയർ, വോട്ടർമാരെ ചേർക്കലും നീക്കം ചെയ്യലും, മറ്റ് ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള് കമ്മീഷണര്മാര് തമ്മില് കാര്യമായ അഭിപ്രായഭിന്നതകള് ഇല്ലെന്നും വാര്ത്താക്കുറിപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രക്തത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന സിജെപി, കോണ്ഗ്രസ് , തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ്, ഇടത് പാര്ട്ടികള് എന്നിവര്ക്ക് സര്ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ശക്തമായ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു ശനിയാഴ്ചത്തെ മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്മാരുടെ സംയുക്ത യോഗം.
വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പുനരവലോകനവുമായി (SIR) ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിൽ വിയോജിപ്പുണ്ടെന്ന ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് ശേഷം, മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (CEC) ജ്ഞാനേഷ് കുമാറും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധു, വിവേക് ജോഷി എന്നിവരും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇത്. ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു ന്യൂഡൽഹിയിലെ കമ്മീഷൻ ആസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാറും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരായ എസ്.എസ്. സന്ധു, വിവേക് ജോഷി എന്നിവരും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 3-ന് ചേർന്ന കമ്മീഷൻ യോഗത്തിന് ശേഷം വിശദമായ പത്രക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കി.
48 മണിക്കൂറിനുള്ളില് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാര് രാജിവെയ്ക്കണമെന്ന സിജെപിയുടെ ആവശ്യം അവസാനിച്ച ശേഷമായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്മാര് സംയുക്തമായി യോഗം ചേര്ന്നത്. ഇതോടെ മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്മാര് തമ്മില് അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടെന്ന ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസ് വാദമാണ് പൊളിഞ്ഞത്. സിജെപിയുടെ ആവശ്യത്തിന്റെയും മുനയൊടിഞ്ഞു. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജന്തര്മന്തറില് സമരം ചെയ്തവരെ ദല്ഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
ഫോം 6-നൊപ്പം നൽകിയിട്ടുള്ള സത്യപ്രസ്താവന സുപ്രീം കോടതി ശരിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്
“SIR-നായി ഫോം 6-നൊപ്പം നൽകിയിട്ടുള്ള സത്യപ്രസ്താവന (declaration) ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ശരിവെച്ചിട്ടുണ്ട്,” എന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. SIR നടക്കാത്ത സമയങ്ങളിൽ, ‘രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ടേഴ്സ് റൂൾസ്, 1960’ പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഫോമുകളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക.
ബിഹാറും പശ്ചിമ ബംഗാളും ഉൾപ്പെടെ 20 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും SIR ഇതിനകം പൂർത്തിയായതായി ECI അറിയിച്ചു. SIR സമയത്തോ അതിനുശേഷമോ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർക്കും, അതുപോലെ യുവ വോട്ടർമാർക്കും ആദ്യമായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കും ‘തുടർച്ചയായ പുതുക്കൽ’ (continuous updation) പ്രക്രിയയിലൂടെ പേര് ചേർക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട ERO-യ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രത്യേക എൻറോൾമെന്റ് ഡ്രൈവ് ആരംഭിക്കാൻ CEO-മാർക്കും DEO-മാർക്കും ERO-മാർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഗോവയില് വോട്ടര്മാരെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന ആരോപണവും പൊളിഞ്ഞു
രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം 97 വോട്ടർമാർ അർഹരാണെന്ന് ERO-മാർ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും, അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സൗകര്യം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവഴി ഈ 97 പേരും വോട്ടര്പ്പട്ടികയില് നിന്നും പുറത്തായി എന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസ് വാദിച്ചത്.
എന്നാല് ശനിയാഴ്ച 3 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്മാര് സംയുക്തമായി നടത്തിയ യോഗത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസ് ഉയര്ത്തിയ ഗോവയിലെ ഈ ആരോപണം തള്ളി. ഗോവയിലെ അനുഭവവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അവിടെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വോട്ടർമാരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് ഫോമുകൾ ശേഖരിക്കാൻ BLO-മാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള 97 വോട്ടർമാരിൽ 81 പേരും പേര് ചേർക്കുന്നതിനായി ഫോം 6 പൂരിപ്പിച്ചു നൽകിയതായി ECI അറിയിച്ചു.
അമേരിക്കന് ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ്, രാജ്യവിരുദ്ധ മാധ്യമപ്രവര്ത്തനം, വിദ്യാര്ത്ഥി കലാപം…
ഫോം 6 നിയമവിരുദ്ധമായി മാറ്റി എന്നതായിരുന്നു ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസിന്റെ മുഖ്യ ആരോപണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്മാരായ എസ്.എസ്. സന്ധു, വിവേക് ജോഷി എന്നിവര് ഫോം 6ല് മാറ്റം വരുത്തുന്നതില് വിയോജനക്കുറിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നതായിരുന്നു ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസിന്റെ കണ്ടെത്തല്. എന്നാല് ഫോം 6ന് ഒപ്പം നൽകിയിട്ടുള്ള സത്യപ്രസ്താവന (declaration) ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ശരിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്മാര് യോഗം ചേര്ന്ന ശേഷം പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്താവനയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ദല്ഹിയില് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്ന ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസിന്റെ ആരോപണവും ഇതോടെ പൊളിഞ്ഞു. കാരണം മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്മാരും യോഗം ചേര്ന്ന ശേഷം സംയുക്തമായി വാര്ത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയതോടെ ഇവര്ക്കിടയില് കാര്യമായ അഭിപ്രായഭിന്നതയില്ലെന്ന കാര്യം പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. സുപ്രിംകോടതി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്, നീറ്റ് പരീക്ഷ നടത്തുന്ന എന്ടിഎ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി തകര്ത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ഗൂഢനീക്കം സജീവമാണെന്നാണ് വ്യാജമായ ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസിന്റെ ആരോപണം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയില് അരാജകത്വം കൊണ്ടുവരാന് ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഒരു സംഘം മാധ്യമങ്ങളും സജീവമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു എന്നും കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിലും ശ്രീലങ്കയിലും നേപ്പാളിലും നടന്നതുപോലെ വിദ്യാര്ത്ഥികളെക്കൊണ്ട് കലാപമുണ്ടാക്കി ഭരണം അട്ടിമറിക്കുക എന്ന ഗൂഢപദ്ധതി സജീവമാണെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്ക്കെതിരായ ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസിന്റെ ആരോപണവും 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാര് രാജിവെയ്ക്കണം എന്നുള്ള സിജെപിയുടെ ആവശ്യവും വിരല്ചൂണ്ടുന്നത്.
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