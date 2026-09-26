തിരുവനന്തപുരം: മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പിന്റെ ഇ-ചെലാനുകളില് നിന്ന് ഗതാഗത നിയമലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോട്ടോകള് ഒഴിവാക്കുമെന്നുള്ള പ്രചാരണം ശരിയല്ലെന്ന് മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.
മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പിന്റെ ഇ-ചെലാനുകളില് നിന്ന് ഗതാഗത നിയമലംഘനത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള് ഒഴിവാക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള വാര്ത്തകള് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില് ഉള്പ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളില് പ്രചരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. എന്നാല് അത്തരത്തില് ഒരു ഉത്തരവ് / നിര്ദ്ദേശം നിലവില് മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് നല്കിയിട്ടില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നുവെന്ന് ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റില് വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.
നിരത്തുകളിലെ നിയമലംഘനം സംബന്ധിച്ച ഫൈന് നോട്ടീസുകളില് ഫോട്ടോകളും ഉള്പ്പെടുത്താറുണ്ട്. ഇത് കുടുംബ കലഹങ്ങള്ക്കും മറ്റും കാരണമാകുന്നുവെന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഒരു പ്രമുഖ പത്രത്തിന്റെ ഓണ്ലൈന് പതിപ്പില് വന്ന വാര്ത്ത. ഇതാണിപ്പോള് മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത്.