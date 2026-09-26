പട്ന: സഹായം തേടി ആളുകള് വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാതെ, സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരിലേക്ക് നീതിനിര്വഹണ സംവിധാനം സ്വയം എത്തിച്ചേരണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് . പല ഇരകളും തങ്ങളുടെ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധമിത്താത്തവരാണെന്നും സഹായത്തിനായി എവിടെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടതെന്ന് അവര്ക്ക് അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പട്നയില് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ‘വിക്ടിംസ് റൈറ്റ്സ് സെന്റര്’ (ഇരകളുടെ അവകാശങ്ങള്ക്കായുള്ള കേന്ദ്രം) ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്.കേസുകളുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില് ഇരകള്ക്ക് അവരുടെ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങള് ലഭ്യമാക്കാന് സഹായിക്കുന്ന, ഇരകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കേസ് മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനമായി ഈ കേന്ദ്രം പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.
വിവിധ നടപടികള്ക്കായി സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കും. പുരോഗതി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും അവലോകനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നിയമനടപടികളിലുടനീളം ഇരകള്ക്ക് നീതി മാത്രമല്ല, ആവശ്യമായ പിന്തുണയും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഈ പുതിയ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ബിഹാര് സ്റ്റേറ്റ് ലീഗല് സര്വീസസ് അതോറിറ്റി ക്യാമ്പസില് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കേന്ദ്രം, കുറ്റകൃത്യങ്ങള്ക്ക് ഇരയായവര്ക്ക് നിയമസഹായം, മാനസിക പിന്തുണ, കൗണ്സിലിംഗ് എന്നിവ ഒരേ മേല്ക്കൂരയ്ക്കു കീഴില് ലഭ്യമാക്കും.ഇതോടൊപ്പം ട്രാന്സ്ജെന്ഡര് ഹെല്പ്പ്ലൈനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു; കൂടാതെ, നിയമസഹായ സേവനങ്ങള് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായുള്ള മള്ട്ടി-യൂട്ടിലിറ്റി വാഹനങ്ങളുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് കര്മ്മവും നടന്നു.