തിരുവനന്തപുരം : അമ്മ മാത്രമുള്ള വീട്ടിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ബോംബെറിഞ്ഞപ്പോഴും ചിരിയോടെ നേരിട്ട നേതാവാണ് വി മുരളീധരനെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് യുവരാജ് ഗോകുൽ . എം എൽ എ സന്ദീപ് വാര്യർ മുരളീധരനെതിരെ ഉയർത്തിയ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു യുവരാജ് .
‘ ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സില് സര്ക്കാര് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ABVP യുടെ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ആയത് 1983 ലാണ്….
അന്ന് ബിജെപി രൂപീകരിച്ചിട്ട് മൂന്നു വര്ഷം…. 1984 ലാണ് ആദ്യമായി രണ്ട് എം.പി മാരെ കിട്ടുന്നത്….
കേന്ദ്രവും ഇരുപത് സംസ്ഥാനങ്ങളും ഭരിക്കുന്ന പാര്ട്ടിയല്ല അപ്പോള്….
അമ്മ മാത്രമുള്ള വീട്ടിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാര് ബോംബെറിഞ്ഞപ്പോഴും ഇതേ ചിരിയോടെയേ ആ പഴയ മുരളിയേട്ടനെ ജനം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ….
ഇരുപത്തഞ്ച് പാര്ട്ടിയും ഇരുപത്തഞ്ച് മുന്നണിയും മാറി വന്നതല്ല….
ബൂത്ത് തലം മുതല് സംഘടന,കെട്ടിപ്പടുത്ത് നേതാവായതാണ്…. ഈ പാര്ട്ടിക്ക് കേരളത്തില് 15% വോട്ടിന്റെ അടിത്തറയുണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ടാണ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ കസേരയില് നിന്നിറങ്ങിയത്….
അങ്ങനെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പണിയെടുത്ത് കയറി വന്നവരെ തൃക്കരിപ്പൂര് എം.എല്.എ ക്ക് നിങ്ങളുടെ പാര്ട്ടിയില് കണ്ടു കിട്ടാന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്…. വി.ഡി സതീശന് മുതല് മരിച്ച ഉമ്മന് ചാണ്ടി വരെ ആ ഡയറിയിലുണ്ടായിട്ടും ഈ വിഷയം ഏടുക്കാനുള്ള കോണ്ഗ്രസുകാരന്റെ തൊലിക്കട്ടിക്ക് നമോവാകം ‘എന്നാണ് യുവരാജിന്റെ വാക്കുകൾ.